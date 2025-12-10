स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा T20I चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्थित महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां दर्शकों का भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (PCA) के अनुसार स्टेडियम के लगभग 95% टिकट बिक चुके हैं और मैच के दौरान स्टेडियम खचाखच भरा रहने की उम्मीद है। यह मैदान पहली बार किसी पुरुष इंटरनेशनल मुकाबले की मेजबानी कर रहा है जिसके चलते BCCI के कई बड़े अधिकारी भी मैच देखने पहुंचेंगे। युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के नाम पर दो नए स्टैंड भी उद्घाटन के लिए तैयार हैं।

मुल्लांपुर स्टेडियम तैयार, 95% टिकट पहले ही बिके

पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (PCA) के प्रेसिडेंट अमरजीत सिंह मेहता ने बताया कि मुल्लांपुर स्थित महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले दूसरे T20I के लिए दर्शक बेहद उत्साहित हैं। उनका कहना है कि 95% टिकट पहले ही बिक चुके हैं और मैच के दिन स्टेडियम लगभग फुल होने की पूरी संभावना है। यह मुकाबला इसलिए भी खास है क्योंकि यह स्टेडियम पहली बार किसी पुरुष अंतरराष्ट्रीय मैच की मेजबानी कर रहा है। ऐसे में PCA इस मैच को ऐतिहासिक बनाने के लिए कई नए प्रयास कर चुका है।

BCCI के दिग्गज अधिकारी भी करेंगे शिरकत

मेहता ने बताया कि इस विशेष अवसर पर BCCI के शीर्ष अधिकारी, जिनमें बोर्ड अध्यक्ष मिथुन मन्हास भी शामिल हैं, मुल्लांपुर स्टेडियम पहुंचेंगे। इसके अलावा कई स्थानीय डेलीगेशन, राज्य के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी और VIP मेहमान भी मैच का हिस्सा बन सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पंजाब के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भी मैच में शामिल होने के लिए विशेष निमंत्रण भेजा गया है और उनके कन्फर्मेशन का इंतज़ार है।

युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के नाम पर नए स्टैंड

स्टेडियम में गुरुवार को दो नए प्रीमियम स्टैंड खोले जाएंगे जिन्हें भारतीय क्रिकेट के दो बड़े सितारों युवराज सिंह (पूर्व भारतीय ऑलराउंडर), हरमनप्रीत कौर (भारतीय महिला टीम की विश्व कप विजेता कप्तान) के नाम पर समर्पित किया गया है। PCA अध्यक्ष मेहता ने बताया कि इन स्टैंड्स को तैयार करने में विशेष ध्यान रखा गया है, ताकि दर्शकों को एक आधुनिक और अंतरराष्ट्रीय अनुभव मिल सके। स्टेडियम के बॉक्स और प्रीमियम सीटिंग एरिया में भी नए बदलाव किए गए हैं।

पहला T20I जीतकर भारत ने बनाई बढ़त

भारत मंगलवार को पहला T20I मुकाबला जीतकर सीरीज़ में 1-0 की बढ़त हासिल कर चुका है। ऐसे में दूसरा मैच दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण होगा। भारत बढ़त को मजबूत करना चाहेगा जबकि दक्षिण अफ्रीका वापसी की तलाश में मैदान में उतरेगा। दर्शकों का उत्साह और स्टेडियम की नई सजावट इस मैच को और भी रोमांचक बनाने वाली है।

