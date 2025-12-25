दुबई : जॉडर्न कॉक्स (नाबाद 61) और शायन जहांगीर (51) के अर्धशतकों की मदद से दुबई कैपिटल्स ने कम स्कोर वाले मैच में शारजाह वॉरियर्स को हराकर आईएल टी20 प्लेऑफ में जगह बनाई। अब तीन टीमों ने आईएल टी20 नॉकआउट में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि गल्फ जायंट्स, शारजाह वॉरियर्स और अबू धाबी नाइट राइडर्स अब आखिरी जगह के लिए मुकाबला कर रही हैं।

बल्लेबाजी के लिए भेजे जाने के बाद वॉरियर्स ने पावरप्ले में अच्छी शुरुआत की, उनके सलामी बल्लेबाज जॉनसन चार्ल्स और मोनांक पटेल ने नई गेंद का फायदा उठाते हुए कुछ शुरुआती चौके लगाए। लेकिन बाद वाले 24 रन बनाकर डेविड विली के सीधे थ्रो पर रन-आउट हो गए। धीमी पिच पर कैपिटल्स ने पांचवें ओवर में स्पिन गेंदबाजी शुरू की, और वॉरियर्स के लिए रन बनने बंद हो गए।

हैदर अली ने टॉम एबेल को बोल्ड किया और अगले ओवर में टॉम कोहलर-कैडमोर को स्टंप आउट किया। उन्होंने लगातार चार ओवर गेंदबाजी की और 4-0-13-2 के आंकड़े के साथ समाप्त किया, लेकिन सिकंदर रजा की गेंद पर कीपर द्वारा कैच छोड़ने के बाद उन्हें तीसरा विकेट भी मिल सकता था। इस सब के बीच, चार्ल्स स्ट्राइक रोटेट करते रहे और फिर मोहम्मद नबी को एक छक्का और एक चौका लगाया जिसमें बाद वाला स्विच-हिट से आया था। लेकिन, वॉरियर्स के लिए चीजें खराब होती गईं।

रजा ने मुस्तफिजुर रहमान को एक आसान कैच दिया जबकि सेट बल्लेबाज चार्ल्स वकार सलामखैल की गेंद पर लॉन्ग-ऑन पर कैच आउट हो गए। उन्होंने उसी ओवर में एथन डिसूजा को बोल्ड किया, जबकि जेम्स रीव ने एक गेंद सीधे शॉटर् कवर पर मार दी और विकेट गिरते रहे। हरमीत सिंह और आदिल राशिद ने आखिरी दो ओवरों में चौके और छक्के लगाकर वॉरियर्स का स्कोर 8 विकेट पर 134 रन तक पहुंचाया जिसमें आखिरी तीन ओवरों में 33 रन बने। वॉरियर्स ने तुरंत रजा के जरिए स्पिन गेंदबाजी शुरू की और तीसरे ओवर में हरमीत को गेंद सौंपी, जिन्होंने सेदिकुल्लाह अटल का विकेट लिया।

वॉरियर्स के तेज गेंदबाज़ों ने भी धीमी गेंदों का अच्छा इस्तेमाल किया जिससे बल्लेबाजों को रन बनाने में मुश्किल हुई। हरमीत अपने दूसरे ओवर में कॉक्स और जहांगीर का विकेट ले सकते थे, जिसमें कॉक्स ने लगभग एक शॉट शॉर्ट कवर पर मारा था, जबकि अमेरिकी खिलाड़ी का कैच टॉम कोहलर-कैडमोर ने लॉन्ग-ऑफ पर छोड़ दिया। स्पिनरों पर रन नहीं बन रहे थे, इसलिए कॉक्स ने वसीम अकरम को लॉन्ग-ऑफ के ऊपर से छक्का मारा।

इसके बाद जहांगीर ने 11वें ओवर में तस्कीन अहमद की गेंदों पर तीन चौके लगाकर तेज गेंदबाज़ों का फायदा उठाया। टिम साउदी के ओवर में एक छक्का लगा, जिसके बाद उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। खेल के विपरीत, रज़ा ने एक ही ओवर में जहांगीर और नबी का विकेट लेकर वॉरियर्स को मैच में वापस ला दिया।

आखिरी पांच ओवर में 38 रन चाहिए थे, जो 18 गेंदों में 26 रन रह गए, इससे पहले ल्यूस डू प्लोय तस्कीन की गेंद पर आउट हो गए, लेकिन कॉक्स ने उस ओवर में एक महत्वपूर्ण बाउंड्री लगाई। आखिरी दो ओवर में 21 रन चाहिए थे, कॉक्स ने साउदी के ओवर में लगातार चार चौके लगाकर 18 रन बनाए, जिसके बाद रोवमैन पॉवेल ने छक्का लगाकर शानदार अंदाज़ में जीत पक्की कर दी।