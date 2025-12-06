विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) : साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा शनिवार को विशाखापत्तनम के ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया के खिलाफ तीसरे और फाइनल वनडे के दौरान एक दिवसीयत क्रिकेट में 2,000 रन बनाने वाले द. अफ्रीका के सबसे उम्रदराज प्लेयर बन गए। टेम्बा बावुमा ने उम्र 35 साल और 203 दिन में यह उपलब्धि हासिल की। उनके बाद रासी वैन डेर डुसेन हैं जिन्होंने 34 साल और 247 दिन की उम्र में यह मुकाम हासिल किया था।

इस मुकाम के साथ बावुमा पारी के हिसाब से 2,000 वनडे रन बनाने वाले संयुक्त रूप से चौथे सबसे तेज साउथ अफ्रीकी बैटर भी बन गए, उन्होंने यह उपलब्धि 53 पारियों में हासिल की। ​​उनसे आगे हाशिम अमला (40 पारियां), रासी वैन डेर डुसेन (45 पारियां), गैरी कर्स्टन (50 पारियां) हैं, और क्विंटन डी कॉक (53 पारियां) के साथ बराबरी पर हैं।

भारत ने विशाखापत्तनम में सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया। पिछली बार भारत ने वनडे में 2023 में टॉस जीता था, जब ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप का सेमीफ़ाइनल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ था। विराट कोहली तीन मैचों की वनडे सीरीज में लगातार दो सेंचुरी के साथ शानदार फॉर्म में हैं। कोहली सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, जबकि कुलदीप यादव ने सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं, उन्होंने दो मैचों में 5 विकेट लिए हैं।

प्लेइंग इलेवन

दक्षिण अफ्रीका : रयान रिकेल्टन, क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, एडेन मार्करम, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जेनसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन।

भारत : रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, केएल राहुल (विकेट कीपर), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा।