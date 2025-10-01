ढाका : बंगलादेश के पूर्व कप्तान तमीम इकबाल ने छह अक्टूबर को होने वाले बंगलादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के चुनाव से अपनी बुधवार को उम्मीदवारी वापस ले ली है। बाए हाथ के इस सलामी बल्लेबाज ने आज औपचारिक रूप से अपना नामांकन पत्र वापस लेने के लिए BCB मुख्यालय का दौरा किया।
उन्होंने बाद में संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'आप जानते हैं कि आज हमने अपना नामांकन वापस ले लिया है। मुझे मिलाकर हममें से लगभग 14-15 लोगों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। इस वापसी का कारण सभी को पता है मुझे नहीं लगता कि आपको कोई विवरण या स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है।' तमीम ने शुरुआत में BCB चुनाव में निदेशक पद के लिए चुनाव लड़ने में रुचि दिखाई थी, लेकिन आखिरी समय में उन्होंने अपना मन बदल लिया। नामांकन दाखिल करने के बाद, उन्होंने खुले तौर पर इस प्रक्रिया में सरकारी हस्तक्षेप का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा, 'मैं शुरू से ही एक बात कहता रहा हूं और अब आप सभी इस बारे में स्पष्ट हैं... यह चुनाव किस दिशा में जा रहा है या इसे कैसे संचालित किया जा रहा है। जो भी किसी भी समय सही लगता है, जो भी वे करना चाहते हैं, किया जा रहा है। वास्तव में चुनाव नहीं है और यह किसी भी तरह से क्रिकेट के अनुकूल नहीं है। मुझे यकीन है कि जब चुनाव आयोग आज नाम वापस लेने वालों की सूची देगा, तो आप उनके नाम देखकर समझ जाएंगे कि वे सभी अपने आप में बड़े नाम हैं, और उनका वोट बैंक भी बहुत मजबूत है। यह हमारा विरोध करने का तरीका है कि हम इस गंदगी का हिस्सा नहीं बन सकते।'
उन्होंने कहा, 'मैं यह भी कहना चाहूंगा, मुझे नहीं पता कि कितने लोग इसे स्वीकार करेंगे, लेकिन आज और भी कई लोग पीछे हट जाते। उन्हें रोकने के लिए तरह-तरह से समझाया या दबाव डाला गया है। लेकिन उनके अलावा, आज कई लोग पीछे हट जाते। फिर भी अगर आज 15 लोगों ने ऐसा किया है, अगर मैं सही हूं, तो यह एक बड़ी संख्या है। लगभग पचास प्रतिशत लोग पीछे हट गए हैं। मैं इस बारे में आपसे बाद में विस्तार से बात करुंगा।'