स्पोर्ट्स डेस्क : रावलपिंडी में खेले गए T20I ट्राई-सीरीज के रोमांचक फाइनल में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। हालांकि मैच पाकिस्तान के पक्ष में रहा, लेकिन मुकाबले की सबसे ज्यादा चर्चा तीसरे अंपायर के विवादित फैसले की रही जिसने खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों को चौंका दिया। फखर जमां द्वारा लिया गया एक शानदार कैच तीसरे अंपायर ने नॉट-आउट करार दिया, जिस पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने नाराजगी भी जताई और अंपायर से भिड़ गए। इसके बावजूद टीम ने लक्ष्य को आसानी से पार किया और शानदार जीत दर्ज की।

पाकिस्तान की आसान जीत, 8 गेंद पहले हासिल किया लक्ष्य

रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में हुए खिताबी मुकाबले में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 115 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। पाकिस्तान ने जवाब में संयमित बल्लेबाजी की और 8 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। बाबर आज़म ने नाबाद 37 रन बनाए, जबकि सैम अयूब ने 36 रन की महत्वपूर्ण पारी खेलकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई।

19वें ओवर में हुआ बड़ा विवाद—अंपायर पर भड़के पाकिस्तानी खिलाड़ी

मैच का सबसे बड़ा विवाद श्रीलंका की पारी के 19वें ओवर में सामने आया। शाहीन आफरीदी ने दासुन शनाका को धीमी गेंद डाली, जिस पर बल्लेबाज़ ने फ्लिक का प्रयास किया। गेंद बल्ले का किनारा लेकर शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में गई और फखर जमां ने शानदार रफ्तार और एथलेटिक क्षमता दिखाते हुए डाइव लगाकर बेहतरीन कैच लपका। पाकिस्तान को लगा कि वे एक बड़ा विकेट हासिल कर चुके हैं।

लेकिन तीसरे अंपायर राशिद रियाज ने कई एंगल से रिप्ले देखने के बाद फैसला सुनाया कि गेंद जमीन को छू गई थी और शनाका को नॉट-आउट करार दिया। यह निर्णय पाकिस्तान खिलाड़ियों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। फखर जमां visibly नाराज दिखाई दिए, जबकि शाहीन आफरीदी भी टीवी अंपायर रूम की ओर देखकर असंतोष व्यक्त करते रहे।

अगली गेंद पर मिली राहत, शाहीन ने शनाका को बोल्ड किया

विवादित फैसले के ठीक बाद शाहीन आफरीदी ने अगली गेंद पर शनाका को बोल्ड करके अपना गुस्सा गेंद से बाहर निकाला। विकेट मिलने के बाद शाहीन और फखर दोनों ने जश्न मनाते हुए अंपायर की ओर हल्के-फुल्के व्यंग्यात्मक इशारे किए, मानो यह साबित कर रहे हों—“अब तो साफ आउट है।”

श्रीलंका की पारी का पतन, 84/1 से 115 ऑल आउट

एक समय श्रीलंका मजबूत स्थिति में था। टीम 1 विकेट पर 84 रन बनाकर बेहतरीन लय में थी। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान के गेंदबाज़ों ने जोरदार वापसी की। श्रीलंका ने अगले 31 रन जोड़ने में अपने 9 विकेट गंवा दिए। कामिल मिश्रा ने 59 रन की लड़ाकू पारी खेली, जो टीम की ओर से सर्वाधिक थी। पाकिस्तान के लिए शाहीन आफरीदी और मोहम्मद नवाज़ ने तीन-तीन विकेट झटके, जबकि अन्य गेंदबाजों ने भी कसी हुई लाइन और लेंथ से दबाव बनाए रखा।

बाबर और सैम अयूब की साझेदारी ने दिलाई खिताबी जीत

115 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान को शुरुआत से ही संयम बनाए रखना था। ओपनर्स ने अच्छी नींव रखी, जिसके बाद बाबर आजम और सैम अयूब ने पारी को संभाला। दोनों खिलाड़ियों ने बिना जल्दबाज़ी किए रनों को नियंत्रित तरीके से chase किया और पाकिस्तान को एक और T20I खिताब दिलाया।