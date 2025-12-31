Go to PunjabKesari.in

नई दिल्ली : श्रीलंका पर भारत की 5-0 से शानदार T20I सीरीज जीत के बाद सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर अमनजोत कौर ने अपनी बेहतरीन फील्डिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ फील्डर का मेडल जीता। हेड कोच अमोल मजूमदार ने बुधवार को BCCI द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर किए गए एक वीडियो में कहा, 'मुझे लगता है कि सीरीज की सर्वश्रेष्ठ फील्डर बिना किसी शक के अमनजोत कौर थीं।' ऑलराउंडर को मेडल भी मिला।

तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में सीरीज के आखिरी मैच में भारत ने श्रीलंका को 15 रनों से हराया, अमनजोत ने एक शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन किया जिसमें 18 गेंदों में 21 रन बनाए और 1/17 के आंकड़े के साथ-साथ अपनी फील्डिंग में भी शानदार प्रदर्शन किया। श्रीलंका पर सीरीज जीत ने भारत के लिए एक शानदार साल का अंत किया जिसके दौरान उन्होंने घरेलू धरती पर 2025 महिला ODI विश्व कप जीता, U19 महिला T20 विश्व कप ट्रॉफी बरकरार रखी, और व्हाइट-बॉल दौरे पर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीतीं। मजूमदार ने आगे कहा, 'आपको नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आइए 2026 में उसी तरह से प्रवेश करें जैसे हमने 2025 में किया था। एक बार फिर बहुत बढ़िया। 5-0 एक बड़ा स्टेटमेंट है।' 

नए साल की छुट्टी खत्म होने के बाद भारतीय टीम के सदस्य 2026 महिला प्रीमियर लीग (WPL) के लिए अपनी-अपनी टीमों में शामिल होंगे जो 9 जनवरी से 5 फरवरी तक दो जगहों नवी मुंबई में DY पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी और वडोदरा में कोटंबी स्टेडियम पर होगी। टूर्नामेंट की शुरुआत दो बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस, जिसकी कप्तानी भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर कर रही हैं और 2024 की विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जिसकी कप्तानी स्मृति मंधाना कर रही हैं, के मैच से होगी। 
 