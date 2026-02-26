Go to PunjabKesari.in

अहमदाबाद : वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने दक्षिण अफ्रीका से टी20 विश्व कप सुपर आठ मैच में बृहस्पतिवार को मिली नौ विकेट की हार के बाद स्वीकार किया कि हालात का जल्दी अंदाजा नहीं लगा पाने और रणनीति पर अमल नहीं कर पाने की वजह से उनकी टीम को भारी कीमत चुकानी पड़ी। 

होप ने कहा कि नतीजा वैसा नहीं था जैसा टीम चाहती थी लेकिन उन्होंने कहा कि यह हालात में किसी बड़े बदलाव से बजाय रणनीति पर अमल करने पर ही निर्भर करता है क्योंकि यह अहमदाबाद में उनका पहला मैच था। होप ने मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा, 'आप कई बातों पर चर्चा कर सकते हैं लेकिन मुझे लगता है कि यह हमेशा रणनीति पर अमल करने पर निर्भर करता है। कभी-कभी जब आप उतनी जल्दी ढल नहीं पाते और अंदाजा नहीं लगा पाते जितनी जल्दी आप चाहते हैं तो आप खुद को मुश्किल में पाते हैं।' 

होप ने पिच को अच्छा करार देते हुए कहा कि इसने उन्हें दक्षिण अफ्रीका की परिस्थितियों की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि उनके बल्लेबाजों ने शायद उछाल और मूवमेंट का जल्दी अंदाजा नहीं लगा सके। उन्होंने कहा, ''यह अच्छी पिच थी। शायद हमने उतना अच्छा अंदाजा नहीं लगाया जितना हम लगा सकते थे। एक बार जब आप एक साथ विकेट गंवा देते हैं तो यह हमेशा आपको पीछे धकेलते हैं।'

उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों का हालात का पूरा फायदा उठाने का श्रेय दिया और कहा, 'उनकी टीम बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं कि वे कई साल से ऐसा कर रहे हैं। उनके पास कई तरह के कौशल हैं। जब आपके पास इतने सारे विकल्प होते हैं तो कप्तान के तौर पर चीजें आसान हो जाती हैं।' भारत के खिलाफ अहम मुकाबले को देखते हुए होप ने इस बात को खारिज कर दिया कि रास्ता अचानक मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा, 'यह मुश्किल समय है। हर मैच एक चुनौती होना चाहिए। हमें चीजों को जल्दी बदलना होगा और अगले मैच में बेहतर क्रिकेट खेलना होगा।' 