मुंबई : आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल से पहले पूर्व भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने माना है कि डिफेंडिंग चैंपियन होने के कारण भारत पर इंग्लैंड के मुकाबले थोड़ा ज्यादा दबाव रहेगा। उनका मानना है कि घरेलू मैदान पर खेलने और मौजूदा चैंपियन होने की वजह से टीम इंडिया से जीत की उम्मीदें काफी बढ़ जाती हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच यह हाई-वोल्टेज मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां दोनों टीमें फाइनल में जगह बनाने के लिए पूरी ताकत झोंकेंगी।

डिफेंडिंग चैंपियन होने का दबाव

दिनेश कार्तिक के मुताबिक, किसी भी टीम के लिए अपने घर में विश्व कप खेलना गर्व की बात होती है, लेकिन इसके साथ उम्मीदों का दबाव भी बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि जब कोई टीम मौजूदा चैंपियन होती है, तो बाकी सभी टीमें उसे हराने की कोशिश करती हैं। भारत ने टूर्नामेंट से पहले काफी क्रिकेट खेला है, जिससे वह अन्य टीमों के लिए एक बड़ा लक्ष्य बन गया है। कार्तिक के अनुसार, ऐसे हालात में खिलाड़ी मैच की शुरुआत से ही जानते हैं कि उनसे जीत की उम्मीद की जा रही है, और यही चीज मानसिक दबाव को बढ़ा देती है।

इंग्लैंड अपेक्षाकृत कम दबाव में

कार्तिक का मानना है कि इंग्लैंड इस मुकाबले में अपेक्षाकृत कम दबाव के साथ उतर सकता है। इंग्लिश टीम पहले ही मुंबई में कुछ चुनौतीपूर्ण मैच खेल चुकी है और उन्हें यहां की परिस्थितियों का अनुभव मिल चुका है। हैरी ब्रुक की कप्तानी वाली इंग्लैंड टीम को नेपाल के खिलाफ कड़ा मुकाबला झेलना पड़ा था, जबकि वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इन मुश्किल मैचों ने टीम को मजबूत बनाया है और अब वे सेमीफाइनल में खुलकर खेलने की स्थिति में हैं।कार्तिक ने कहा कि इंग्लैंड के पास “खोने के लिए बहुत कम और पाने के लिए बहुत ज्यादा” है, जिससे वे बिना ज्यादा दबाव के अपना प्राकृतिक खेल दिखा सकते हैं।

अभिषेक शर्मा पर भरोसा जरूरी

पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने टीम मैनेजमेंट को सलाह दी कि बड़े टूर्नामेंट में उन खिलाड़ियों पर भरोसा करना चाहिए जिन्होंने टीम को इस मुकाम तक पहुंचाया है। उन्होंने खास तौर पर अभिषेक शर्मा का समर्थन किया, जो हाल के मैचों में अच्छी लय में नहीं दिखे हैं। कार्तिक का कहना है कि ओपनर को लगातार मौके देने चाहिए ताकि वह बड़े मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके। इसके अलावा उन्होंने सुझाव दिया कि टीम को टॉप ऑर्डर में संजू सैमसन और ईशान किशन के साथ संयोजन बनाए रखना चाहिए।

भारत का अब तक का प्रदर्शन

भारत ने टूर्नामेंट में अब तक अच्छा प्रदर्शन किया है। सात मैचों में से छह जीत के साथ टीम ने सेमीफाइनल तक का सफर तय किया है। हालांकि सुपर 8 के पहले मुकाबले में भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 76 रन से हार का सामना करना पड़ा था। उस हार के बाद टीम की स्थिति थोड़ी मुश्किल हो गई थी। लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ महत्वपूर्ण मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार वापसी की। उस मैच में संजू सैमसन ने 97* रन की मैच जिताऊ पारी खेलकर टीम को पांच विकेट से जीत दिलाई और सेमीफाइनल का टिकट पक्का किया।

इंग्लैंड की लगातार जीत से बढ़ा आत्मविश्वास

दूसरी ओर, इंग्लैंड की टीम भी शानदार फॉर्म में है। हैरी ब्रुक की कप्तानी में टीम ने सात में से छह मुकाबले जीते हैं और फिलहाल लगातार पांच मैचों में जीत दर्ज कर चुकी है। इंग्लैंड की एकमात्र हार ग्रुप स्टेज में वेस्टइंडीज के खिलाफ आई थी, लेकिन उसके बाद टीम ने लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है।

सेमीफाइनल में कड़ी टक्कर की उम्मीद

भारत और इंग्लैंड दोनों ही मजबूत टीमों के रूप में सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। एक ओर भारत घरेलू परिस्थितियों और डिफेंडिंग चैंपियन होने का फायदा उठाना चाहेगा, तो दूसरी ओर इंग्लैंड अपनी आक्रामक शैली के साथ चुनौती पेश करेगा।ऐसे में मुंबई में होने वाला यह मुकाबला केवल कौशल ही नहीं, बल्कि दबाव को संभालने की क्षमता की भी परीक्षा होगा। क्रिकेट प्रशंसकों को एक रोमांचक और कड़े मुकाबले की उम्मीद है, जहां छोटी-सी गलती भी मैच का रुख बदल सकती है।