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नई दिल्ली : दिल्ली कैपिटल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के आगामी सीजन से पहले आयरलैंड के पूर्व ऑलराउंडर जॉन मूनी को अपना नया फील्डिंग कोच बनाया है। वह दिल्ली कैपिटल्स के अनुभवी सपोर्ट स्टाफ में शामिल होंगे जिसमें हेमांग बदानी हेड कोच, भारत के पूर्व तेज गेंदबाज मुनाफ पटेल (बॉलिंग कोच) और इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी इयान बेल (असिस्टेंट कोच) के तौर पर शामिल हैं। IPL 2026 में वेणुगोपाल राव टीम के डायरेक्टर हैं।

मूनी के पास इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से लेवल 3, 2 और 1 के कोचिंग सर्टिफिकेट हैं, ने ज्ञानेश्वर राव और एंटोन रॉक्स की जगह ली है। ये दोनों 2025 सीजन के खत्म होने के बाद टीम से अलग हो गए थे। इस पूर्व आयरिश खिलाड़ी ने पहले 2018 से 2019 तक अफगानिस्तान के फील्डिंग कोच के तौर पर काम किया था, जब उन्होंने भारत में अपना टेस्ट डेब्यू किया था। उन्होंने 2019 में वेस्ट इंडीज की पुरुष टीम के साथ भी काम किया था और इस साल जनवरी से आयरलैंड की महिला टीम के लिए टेम्पररी कोच के तौर पर काम कर रहे हैं। 

उन्होंने आयरलैंड के लिए 91 इंटरनेशनल मैचों में हिस्सा लिया है जिसमें तीन ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप (2007, 2011 और 2015) और दो ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप शामिल हैं। अपने खेलने के दिनों में बाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के तेज गेंदबाज रहे 43 साल के मूनी ने 2006 से 2015 तक आयरलैंड के लिए 64 वनडे और 27 T20I मैच खेले। 2011 वर्ल्ड कप में बेंगलुरु में इंग्लैंड के खिलाफ आयरलैंड की ऐतिहासिक जीत में उन्होंने ही विनिंग रन बनाए थे। 

सीजन शुरू होने से पहले दिल्ली को एक बड़ा झटका लगा, जब उनके मेंटर केविन पीटरसन ने टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया। भारत के टी20 वर्ल्ड कप 2026 चैंपियन अक्षर पटेल एक और सीजन के लिए टीम की कप्तानी करेंगे। टीम में KL राहुल और कुलदीप यादव जैसे अनुभवी भारतीय खिलाड़ी हैं, साथ ही ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन गेंदबाज मिचेल स्टार्क भी हैं, जो विरोधी टीम को कड़ी टक्कर देंगे। 

दिल्ली कैपिटल्स पिछले सीजन में प्लेऑफ में जगह बनाने से बस जरा सा चूक गई थी। उन्होंने 14 मैचों में सात जीत दर्ज करके पांचवां स्थान हासिल किया था। उन्होंने अब तक IPL की कोई भी ट्रॉफी नहीं जीती है और टीम 19वें सीजन में अपनी इस तलाश को खत्म करने की कोशिश करेगी। 