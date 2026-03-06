मुंबई : कप्तान हैरी ब्रूक ने माना कि गुरुवार को वानखेड़े स्टेडियम में भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इंग्लैंड के 7 रन से हारने के बाद संजू सैमसन का कैच छोड़ना उनकी टीम के लिए महंगा पड़ा। सैमसन को 15 रन पर जीवनदान मिला, जब आर्चर की गेंद पर ब्रूक ने मिड-ऑन पर एक आसान कैच छोड़ दिया। सैमसन ने सीधे मिड-ऑन की तरफ गेंद को हिट किया और यह वैसा ही कैच था जिसकी ब्रूक उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वह किसी तरह इसे समझने में चूक गए और गेंद उनके दाहिने हाथ से उछलकर जमीन पर गिर गई।

विकेटकीपर बल्लेबाज ने फिर 74 रन और जोड़े और 42 गेंदों पर आठ चौकों और सात छक्कों की मदद से 89 रन बनाए, जिससे भारत एक बड़े स्कोर तक पहुंचा। ब्रूक ने कहा, 'मैं हाथ उठाकर कहूंगा कि सैमसन को कैच आउट छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती की। कैच मैच जिताते हैं, है ना? बदकिस्मती से, यह मेरे हाथ में नहीं रहा... जाहिर है कि यह आपके दिमाग में रहता है। मैं स्कोरबोर्ड देखता रहा और वह रन बना रहा था। मैं सोच रहा था, 'मुझे आज रात 89 रन बनाने हैं।'

सेमी-फाइनल में रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड शुरू में ही लड़खड़ा गया क्योंकि फिल सॉल्ट, जोस बटलर और हैरी ब्रूक पहले छह ओवर के अंदर डगआउट में वापस आ गए थे। इंग्लैंड ने शुरुआती विकेट खो दिए, लेकिन वे भारत के साथ तालमेल बनाए रखने में कामयाब रहे। जैकब बेथेल ने पारी के आखिर तक एक जबरदस्त शतक के साथ अपनी टीम को दौड़ में बनाए रखा।

बेथेल ने भारत पर अटैक किया, मिस्ट्री स्पिनर चक्रवर्ती की गेंदों पर लगातार तीन छक्के लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की और रफ्तार बनाए रखी। रेगुलर इंटरवल पर पार्टनर खोने के बावजूद बेथेल खेल को आखिरी ओवर तक ले गए। हालांकि, वह सिर्फ 48 गेंदों पर आठ चौकों और सात छक्कों की मदद से 105 रन बनाकर रन आउट हो गए। ब्रूक ने बेथेल की खूब तारीफ की, और बताया कि कैसे लेफ्टहैंडर ने अपने घरेलू मैदान पर मजबूत भारतीय अटैक के खिलाफ हाई-प्रेशर माहौल में अच्छा खेला।

ब्रूक ने कहा, 'वह एक जबरदस्त खिलाड़ी है, जैसा कि हमने आज रात भारत के खिलाफ उनके घरेलू मैदान पर हाई-प्रेशर माहौल में भी देखा। जिस तरह से उसने वह इनिंग खेली वह बस जबरदस्त था। फिर से, उसे आज रात और इस पूरी सर्दी में, और यहां तक कि हमारी गर्मियों के आखिर में भी जो उसने किया है, उस पर बहुत गर्व होना चाहिए, वह अविश्वसनीय रहा है। इंग्लैंड के साथ उसका करियर जबरदस्त होने वाला है और मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में उसके साथ बहुत समय बिताऊंगा।'

आखिरकार भारत ने आखिरी ओवरों में अपनी पकड़ मजबूत कर ली जिसमें जसप्रीत बुमराह एक बार फिर गेंद से अहम साबित हुए। ब्रूक ने बुमराह का सामना करने की चुनौती को दोहराया और उस रात भारत की फील्डिंग की भी तारीफ की। ब्रूक ने कहा, 'वह बहुत अच्छा बॉलर है, शायद इस समय का सबसे अच्छा बॉलर। और हां, वह लंबे समय से बहुत अच्छा बॉलर रहा है।'

बेथेल और विल जैक्स के बीच 77 रन की पार्टनरशिप को खत्म करने वाली फील्डिंग शानदार रही। लगातार तीन वाइड बॉल के बाद अर्शदीप सिंह सही लाइन पर गेंद डालने में कामयाब रहे, जो ऑफ के ठीक बाहर थी, जिसे फॉर्म में चल रहे जैक्स ने कवर के ऊपर से स्लाइस कर दिया। अक्षर पटेल डीप कवर से दौड़े, बाउंड्री पार करने से ठीक पहले बॉल को हाथ से पकड़ा, और शिवम दुबे को थमा दिया जिन्होंने कैच पूरा किया। उन्होंने आगे कहा, 'भारतीयों ने बहुत अच्छी फील्डिंग की। वह कैच भी शायद मेरे देखे हुए सबसे अच्छे कैच में से एक है। तो हां, उन्हें सलाम।'