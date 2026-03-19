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स्पोर्ट्स डेस्क : राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने मीडिया से बातचीत में स्वीकार किया कि संजू सैमसन की गैरमौजूदगी टीम के लिए बड़ा झटका है। उन्होंने कहा कि सैमसन का खेल बेहद खास है और उनकी तुलना किसी भी खिलाड़ी से नहीं की जा सकती। पराग ने इसे विराट कोहली जैसे खिलाड़ी की जगह भरने जैसा बताया और कहा कि हर खिलाड़ी की अपनी अलग पहचान और भूमिका होती है। ऐसे में टीम किसी एक खिलाड़ी पर निर्भर रहने के बजाय सामूहिक प्रदर्शन पर ध्यान दे रही है। 

टीम कॉम्बिनेशन पर खास फोकस

IPL 2026 के लिए राजस्थान रॉयल्स ने अपने स्क्वॉड में संतुलन बनाने की कोशिश की है। टीम में इस बार ऑलराउंडर्स की संख्या ज्यादा है, जिससे मैच के हालात के अनुसार रणनीति बदली जा सके। रवींद्र जडेजा और सैम करन जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के आने से टीम को मजबूती मिली है। पराग का मानना है कि ये खिलाड़ी मुश्किल परिस्थितियों में मैच का रुख बदल सकते हैं। इसके अलावा बल्लेबाज़ी में दाएं और बाएं हाथ के खिलाड़ियों का अच्छा मिश्रण टीम को लचीलापन देता है।

पिछली गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने की तैयारी

राजस्थान रॉयल्स पिछले सीजन में कई करीबी मुकाबले हार गई थी, जिसका असर उनकी प्लेऑफ रेस पर पड़ा। पराग ने माना कि टीम ने अहम मौकों पर मैच फिनिश करने में चूक की थी। उन्होंने कहा कि इस बार टीम खासतौर पर उन गलतियों पर काम कर रही है, ताकि दबाव के क्षणों में बेहतर फैसले लिए जा सकें। टीम का लक्ष्य है कि आखिरी ओवरों में ज्यादा आक्रामक और स्पष्ट रणनीति के साथ खेला जाए।

घरेलू मैदान का दबाव नहीं, प्रदर्शन पर फोकस

जब पराग से घरेलू मैदान पर खेलने के दबाव को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने इसे ज्यादा अहम नहीं माना। उनके अनुसार, खिलाड़ी हर मैच में अलग माहौल का सामना करते हैं, लेकिन असली फोकस प्रदर्शन पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि टीम का मकसद हर परिस्थिति में अच्छा खेल दिखाना है, चाहे मैच जयपुर में हो या किसी अन्य मैदान पर।

युवा खिलाड़ियों पर टीम की नजर

हेड कोच कुमार संगकारा ने भी युवा खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है। खासकर युवा प्रतिभा वैभव सूर्यवंशी को लेकर टीम काफी उत्साहित है। कोचिंग स्टाफ का मानना है कि सही मार्गदर्शन और रणनीति के साथ युवा खिलाड़ी टीम के लिए एक्स-फैक्टर साबित हो सकते हैं।

IPL 2026 में नई पहचान बनाने की कोशिश

संजू सैमसन के जाने के बाद राजस्थान रॉयल्स एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। रियान पराग की कप्तानी में टीम अब अपनी नई पहचान बनाने की कोशिश करेगी। अनुभव और युवा जोश के मिश्रण के साथ RR इस सीजन में मजबूत वापसी की उम्मीद कर रही है।

IPL 2026 के लिए राजस्थान रॉयल्स की टीम 

रवींद्र जडेजा, सैम करन, डोनोवन फरेरा, संदीप शर्मा, शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, शिमरॉन हेटमायर, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, युद्धवीर सिंह चरक, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, क्वेना मफाका, नांद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई, सुशांत मिश्रा, यश राज पुंजा, विग्नेश पुथुर, रवि सिंह, अमन राव, बृजेश शर्मा, एडम मिल्ने, कुलदीप सेन। 