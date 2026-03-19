स्पोर्ट्स डेस्क : टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर Ajit Agarkar ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक अपने पद पर बने रहने की इच्छा जताई है। भारत के लगातार शानदार प्रदर्शन के बीच यह मांग ऐसे समय आई है, जब टीम एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। अब यह फैसला Board of Control for Cricket in India के लिए काफी अहम बन गया है।

सही समय पर आई यह मांग क्यों है खास

भारत अब 2027 वर्ल्ड कप के नए चक्र में प्रवेश कर रहा है, जहां टीम को नए सिरे से तैयार करने की जरूरत है। ऐसे में सेलेक्शन कमेटी में निरंतरता बनाए रखना टीम के भविष्य के लिए अहम माना जा रहा है। पिछले कुछ सालों में ICC टूर्नामेंट्स में मिली सफलता ने अगारकर के पक्ष को और मजबूत किया है।

BCCI ने अभी नहीं लिया अंतिम फैसला

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बोर्ड के भीतर इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। Board of Control for Cricket in India के सामने दो विकल्प हैं—या तो अगारकर के साथ निरंतरता बनाए रखें या फिर नए सेलेक्टर के साथ नई शुरुआत करें।

अगारकर का कार्यकाल रहा बेहद सफल

जून 2023 में जिम्मेदारी संभालने के बाद Ajit Agarkar के कार्यकाल में भारत ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं। टीम ने ICC Men's T20 World Cup 2024, ICC Champions Trophy 2025 और ICC Men's T20 World Cup 2026 जैसे बड़े खिताब जीते। इसके अलावा 2023 वनडे वर्ल्ड कप में टीम फाइनल तक पहुंची और एशिया कप भी अपने नाम किया।

ट्रांजिशन फेज सबसे बड़ी चुनौती

इस समय भारतीय टीम बदलाव के दौर से गुजर रही है। Rohit Sharma और Virat Kohli जैसे सीनियर खिलाड़ी टी20 और टेस्ट से दूर हो चुके हैं, जबकि Ravichandran Ashwin संन्यास ले चुके हैं। ऐसे में नए खिलाड़ियों को तैयार करना और टीम का संतुलन बनाए रखना अगारकर के लिए बड़ी जिम्मेदारी है।

भविष्य को लेकर क्या है प्लान

अगारकर पहले ही संकेत दे चुके हैं कि 2027 वर्ल्ड कप के लिए टीम कॉम्बिनेशन को लेकर अभी से प्लानिंग शुरू हो चुकी है। उनका मानना है कि आने वाले समय में टीम का स्वरूप पूरी तरह बदल सकता है और चयन समिति को हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा।