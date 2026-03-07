स्पोर्ट्स डेस्क : ICC पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। यह मुकाबला रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार और स्थिर प्रदर्शन करते हुए 8 में से 7 मैच जीतकर फाइनल में जगह बनाई है।

शानदार जीत के साथ हुई अभियान की शुरुआत

भारत ने अपने अभियान की शुरुआत 7 फरवरी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अमेरिका के खिलाफ 29 रन की जीत के साथ की। इसके बाद टीम ने 12 फरवरी को दिल्ली में नामीबिया को 93 रन से हराकर अपना दबदबा कायम रखा।

पाकिस्तान पर बड़ी जीत से बढ़ा आत्मविश्वास

ग्रुप स्टेज का सबसे अहम मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो में खेला गया, जहां भारत ने अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 61 रन से हराया। इस जीत ने टीम का आत्मविश्वास और भी मजबूत कर दिया।

लगातार जीत से बनी मजबूत स्थिति

इसके बाद टीम इंडिया ने 18 फरवरी को अहमदाबाद में नीदरलैंड्स को 17 रन से हराया और टूर्नामेंट में अपनी जीत की लय बरकरार रखी।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली एकमात्र हार

22 फरवरी को अहमदाबाद में खेले गए मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 76 रन से हराया। यह पूरे टूर्नामेंट में टीम इंडिया की एकमात्र हार रही।

शानदार वापसी कर सेमीफाइनल में बनाई जगह

इस हार के बाद भारतीय टीम ने जोरदार वापसी की। 26 फरवरी को चेन्नई में जिम्बाब्वे को 72 रन से हराया और फिर 1 मार्च को कोलकाता में वेस्टइंडीज को 5 विकेट से मात देकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली।

रोमांचक सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराया

5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 7 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। यह मुकाबला बेहद रोमांचक रहा और भारत ने दबाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की।

भारत vs न्यूजीलैंड: हेड टू हेड रिकॉर्ड

टी20 इंटरनेशनल में भारत और न्यूजीलैंड अब तक 30 बार आमने-सामने आ चुके हैं। इनमें से भारत ने 18 मैच जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड को 11 मुकाबलों में जीत मिली है।

भारत का फाइनल तक का सफर (Road to Final)

7 फरवरी – अमेरिका को 29 रन से हराया (मुंबई)

12 फरवरी – नामीबिया को 93 रन से हराया (दिल्ली)

15 फरवरी – पाकिस्तान को 61 रन से हराया (कोलंबो)

18 फरवरी – नीदरलैंड्स को 17 रन से हराया (अहमदाबाद)

22 फरवरी – दक्षिण अफ्रीका से 76 रन से हार (अहमदाबाद)

26 फरवरी – जिम्बाब्वे को 72 रन से हराया (चेन्नई)

1 मार्च – वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराया (कोलकाता)

5 मार्च – इंग्लैंड को 7 रन से हराया (सेमीफाइनल, मुंबई)