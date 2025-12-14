स्पोर्ट्स डेस्क: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के टिकट पोस्टर से पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा को बाहर रखे जाने को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कड़ा ऐतराज जताया है। PCB का कहना है कि ICC का यह फैसला संतुलन और निष्पक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ है, क्योंकि पाकिस्तान विश्व क्रिकेट की बड़ी टीमों में से एक है।
PCB ने ICC से की औपचारिक शिकायत
PCB ने इस मुद्दे पर ICC को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। बोर्ड का मानना है कि ऐसे प्रमोशनल पोस्टर करोड़ों फैंस तक पहुंचते हैं और इनमें कप्तान की गैरमौजूदगी पाकिस्तान क्रिकेट की छवि को नुकसान पहुंचाती है।
एशिया कप की पुरानी मिसाल दिलाई याद
PCB सूत्रों के मुताबिक, एशिया कप के दौरान भी पाक कप्तान को प्रमोशनल कैंपेन से बाहर रखा गया था। उस वक्त ACC के हस्तक्षेप के बाद सुधार किया गया था। PCB को उम्मीद है कि इस बार भी ICC इस मामले में सकारात्मक कदम उठाएगा।
रैंकिंग के बावजूद सम्मान की मांग
हालांकि पाकिस्तान फिलहाल ICC टी20 रैंकिंग में सातवें स्थान पर है, लेकिन PCB का तर्क है कि रैंकिंग के आधार पर किसी देश के कप्तान को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। बोर्ड का कहना है कि पाकिस्तान की वैश्विक फैन फॉलोइंग मजबूत है और उसे बराबर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।
ICC के जवाब का इंतजार
फिलहाल ICC की ओर से इस विवाद पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ICC पोस्टर में बदलाव करेगा या PCB की शिकायत को नजरअंदाज किया जाएगा।