नई दिल्ली : आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ वेस्टइंडीज के शानदार प्रदर्शन के बाद भारत के पूर्व स्पिनर अनिल कुंबले ने कैरेबियाई टीम के ऑल-राउंड प्रदर्शन की तारीफ की और उनके स्पिनरों के असर को बताया। शिमरॉन हेटमायर की 34 गेंदों में 85 रन की शानदार पारी की बदौलत विंडीज ने 20 ओवर में 254/6 का बड़ा स्कोर बनाया और 107 रन से जीत हासिल की जबकि जिम्बाब्वे 147 रन पर आउट हो गया।

कुंबले ने जियो हॉटस्टार से कहा, 'वेस्टइंडीज समझता है कि टूर्नामेंट के इस स्टेज पर जीतने के लिए क्या करना पड़ता है। लेफ्ट-आर्म स्पिनर शानदार थे। गुडाकेश मोती ने शानदार बॉलिंग की। इस फॉर्मेट में फिंगर स्पिनर अक्सर बैटर के हिटिंग आर्क से दूर रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोटी और होसेन अलग थे।' कुंबले ने कहा, 'शिमरॉन हेटमायर लंबे समय से एक फिनिशर रहे हैं और जानते हैं कि बाउंड्री कैसे पार करनी है। उनमें पावर और टेम्परामेंट है। सबसे खास बात यह है कि वह 20 या 30 रन के छोटे-छोटे कैमियो से संतुष्ट नहीं होते। वह उन्हें बड़े स्कोर में बदल देते हैं। अगर वह 30 रन पर आउट हो जाते, तो शायद वेस्टइंडीज 254 तक नहीं पहुंच पाता।'

उन्होंने वेस्टइंडीज को उनके बड़े टोटल तक पहुंचाने में हेटमायर की पारी की अहमियत पर भी जोर दिया। कुंबले ने रोवमैन पॉवेल के सोचे-समझे तरीके पर भी ध्यान दिया क्योंकि बैटर ने 35 गेंदों पर 59 रन बनाए। उन्होंने कहा, 'पॉवेल फिर से एक साबित पावर-हिटर हैं। उन्होंने शुरू में अपना समय लिया, लेकिन एक बार जम जाने के बाद उन्हें रोकना नामुमकिन था। वह गेंद को बहुत जोर से मारते हैं।'

टूर्नामेंट में भारत की चुनौतियों के बारे में कुंबले ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से भारत की हार के बाद हर मैच की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "इस स्टेज पर हर मैच मायने रखता है। भारत को साउथ अफ्रीका से बड़ी हार मिली और यह सिर्फ हारने की बात नहीं थी, बल्कि उस हार के तरीके की भी बात थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वे जिम्बाब्वे के खिलाफ मजबूती से वापसी कर सकते हैं।'

भारत को सेमीफाइनल में जगह बनाने की दौड़ में बने रहने के लिए कुंबले ने वेस्ट इंडीज की बड़ी जीत की तरह ही जबरदस्त जीत की जरूरत पर जोर दिया। कुंबले ने कहा, 'भारत को अपना नेट रन रेट सुधारने के लिए, ठीक वैसे ही जैसे वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे के खिलाफ जीता था, जबरदस्त जीत की जरूरत है। उसके बाद उन्हें वेस्टइंडीज को भी हराना होगा। पहला फोकस दोनों मैच जीतने पर होना चाहिए। अगर वे गेम पर कंट्रोल रखते हैं तो नेट रन रेट अपने आप सुधर जाएगा।'