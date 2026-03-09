अहमदाबाद (गुजरात) : भारत के विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन ने आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 खिताब को सफलतापूर्वक बचाने में भारत की मदद करने के बाद नेशनल टीम में वापसी के अपने सफर को "रोलरकोस्टर" बताया। जियो हॉटस्टार पर बात करते हुए किशन ने टीम से बाहर होने के बाद आई चुनौतियों और जीत के बारे में बताया और चैंपियनशिप जीतने की अहमियत पर जोर दिया।

बाएं हाथ के बल्लेबाज इस बड़े टूर्नामेंट में चौथे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 9 मैचों में 193.29 के जबरदस्त स्ट्राइक रेट से 317 रन बनाए। किशन ने टी20 वर्ल्ड कप में तीन हाफ-सेंचुरी लगाईं। किशन ने कहा, 'सच कहूं तो, जिस पल मैं टीम से बाहर हुआ, वह मेरे लिए एक लंबा सफर था। घरेलू क्रिकेट से टीम में वापस आना, यह टूर्नामेंट खेलना और चैंपियनशिप जीतना, यह सब एक रोलरकोस्टर जैसा रहा है। मुझे लगता है कि हमें और ज्यादा चैंपियनशिप जीतने की जरूरत है क्योंकि ये ऐसे पल हैं जिन्हें मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। मैं बहुत खुश हूं और टीम भी, और हम इसे बार-बार करना चाहेंगे।'

भारत अपनी धरती पर टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बनी, लगातार खिताब जीतने वाली भी पहली टीम बनी और तीन बार (2007, 2024, और 2026) ट्रॉफी उठाने वाली इकलौती टीम बनी। मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। हालांकि अभिषेक शर्मा (21 गेंदों में 52 रन, छह चौकों और तीन छक्कों की मदद से) की फॉर्म में वापसी, रिकॉर्ड तोड़ फिफ्टी और सैमसन के साथ उनकी 98 रन की पार्टनरशिप ने कीवी टीम को अपने फैसले पर पछतावा कराया। बाद में सैमसन ने ईशान किशन (25 गेंदों में 54 रन, चार चौके और चार छक्के) के साथ शतकीय साझेदारी की और भारत को 16वें ओवर में 200 रन के पार पहुंचाया।

थोड़ी देर की सुस्ती के बाद शिवम दुबे (आठ गेंदों में 26* रन, तीन चौके और दो छक्के) ने कुछ कीमती रन बनाकर भारत को 255/5 तक पहुंचाया, जो T20 विश्व कप फाइनल का सबसे बड़ा स्कोर है। न्यूजीलैंड के लिए जेम्स नीशम (3/46) सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। 256 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अक्षर और बुमराह ने टिम सीफर्ट (26 गेंदों में 52 रन, दो चौके और पांच छक्के) की हाफ सेंचुरी के बावजूद कीवी टीम को 72/5 पर रोकने में मदद की। डेरिल मिशेल (17) और कप्तान मिशेल सेंटनर (35 गेंदों में 43 रन, तीन चौकों और दो छक्कों की मदद से) के बीच छोटी पार्टनरशिप के बावजूद भारत लगातार विकेट लेता रहा और कीवी टीम सिर्फ 159 रन पर आउट हो गई और भारत को 96 रन से बड़ी जीत मिली।

