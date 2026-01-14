कोलम्बो : पाकिस्तान मूल के चार अमेरिकी क्रिकेटर अली खान, शायन जहांगीर, मोहम्मद मोहसिन और एहसान आदिल कोलंबो में भारतीय उच्चायोग में निर्धारित मुलाकातों में शामिल होने के बाद आगामी ICC पुरुष टी20 विश्व कप को लेकर भारत यात्रा के लिए वीजा क्लीयरेंस का इंतजार कर रहे हैं। ये खिलाड़ी जो वर्तमान में फरवरी टूर्नामेंट की तैयारी के अंतिम चरण के हिस्से के रूप में USA टीम के साथ श्रीलंका में हैं, ने मंगलवार (13 जनवरी) को अपनी वीजा अपॉइंटमेंट पूरी कीं। हालांकि अपॉइंटमेंट के समय वीजा जारी नहीं किए गए, लेकिन यह समझा जाता है कि कोई औपचारिक अस्वीकृति नहीं हुई है और अधिकारियों ने संकेत दिया है कि आवेदन स्थापित संचालन प्रक्रियाओं के हिस्से के रूप में समीक्षा के तहत हैं।

आईसीसी के सूत्रों के अनुसार सभी दस्तावेज अपॉइंटमेंट से पहले ठीक उसी तरह जमा किए गए थे जैसा कि आवश्यक था। सूत्र ने कहा, 'आज सुबह श्रीलंका में भारतीय दूतावास में उनकी अपॉइंटमेंट थी। उन्होंने आईसीसी द्वारा अपॉइंटमेंट से पहले मांगे गए सभी कागजात पूरे कर दिए थे। अपॉइंटमेंट के समय खिलाड़यिों को सूचित किया गया कि इस स्तर पर वीजा प्रोसेस नहीं किए जा सकते। बाद में शाम को USA मैनेजमेंट को भारतीय दूतावास से एक कॉल आया जिसमें बताया गया कि कुछ आवश्यक जानकारी प्राप्त हो गई है, जबकि विदेश मंत्रालय से अतिरिक्त जानकारी का अभी भी इंतजार है। एक बार जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो उनसे आगे की प्रक्रिया के लिए संपर्क किया जाएगा। यही वर्तमान स्थिति है।'

इस मामले से परिचित अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि यह समीक्षा प्रक्रिया विशेष-श्रेणी के मामलों के लिए मानक है और भारतीय सरकार के प्रोटोकॉल के अनुसार इसे संभाला जा रहा है। यह स्थिति तब सार्वजनिक ध्यान में आई जब अली खान ने ‘वीजा अस्वीकृति' का जिक्र करते हुए एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अटकलें लगने लगीं।

पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ियों से जुड़े वीजा समीक्षाओं में ऐतिहासिक रूप से राष्ट्रीयता या टीम संबद्धता की परवाह किए बिना अतिरिक्त प्रशासनिक परतें शामिल रही हैं। इसी तरह की प्रक्रियाएं अतीत में मोईन अली, शोएब बशीर और उस्मान ख्वाजा जैसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों पर भी भारत यात्रा के दौरान लागू हुई हैं। इस प्रक्रिया से जुड़े सूत्रों ने दोहराया कि आवेदन सक्रिय हैं और विचाराधीन हैं और ऐसे मामलों में समय-सीमा अक्सर शुरुआती अपॉइंटमेंट से आगे बढ़ जाती है। इन मामलों में आम तौर पर कई डिपाटर्मेंट से क्लीयरेंस और भारत के विदेश मंत्रालय से फाइनल मंजूरी की जरूरत होती है, यह प्रोसेस स्पोटिर्ंग बॉडीज या मेजबान देश के ऑर्गनाइजर से अलग काम करता है।

खास बात यह है कि वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली सभी टीमों पर यही प्रक्रिया लागू होती है। यूएई, कनाडा, ओमान और इटली जैसे देशों की टीमों में जिनमें सभी में पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ी शामिल हैं, उनसे भी इन्हीं प्रोटोकॉल का पालन करने की उम्मीद है। वीजा का मुद्दा टूर्नामेंट के आसपास बढ़ती अनिश्चितताओं की लिस्ट में जुड़ गया है। वर्ल्ड कप से पहले ही प्रशासनिक टकराव देखने को मिला है जिसमें सबसे खास बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के बीच बांग्लादेश के भारत दौरे पर वर्ल्ड कप के तय मैचों के लिए जाने की अनिच्छा को लेकर अनसुलझा गतिरोध है।