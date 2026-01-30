स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले क्रिकेट की दुनिया में एक अलग ही चर्चा छिड़ गई है। पाकिस्तान के संभावित बाहर होने की अटकलों ने सोशल मीडिया पर मज़ाक और व्यंग्य का तूफ़ान खड़ा कर दिया है। पहले आइसलैंड और अब युगांडा ने मज़ाकिया अंदाज़ में यह कहकर सबका ध्यान खींचा है कि अगर टूर्नामेंट में कोई सीट खाली होती है, तो वे खेलने को पूरी तरह तैयार हैं। यह पूरा मामला क्रिकेट के साथ-साथ सोशल मीडिया ट्रेंड का भी बड़ा उदाहरण बन गया है।

युगांडा क्रिकेट की वायरल पोस्ट

गुरुवार, 29 जनवरी को युगांडा क्रिकेट के आधिकारिक X (पूर्व ट्विटर) अकाउंट ने इस चर्चा में दिलचस्प एंट्री की। मज़ाकिया लहजे में किए गए पोस्ट में युगांडा ने लिखा कि अगर T20 वर्ल्ड कप में कोई जगह खाली होती है, तो उनकी टीम का सामान पैक है और खिलाड़ी मैदान में उतरने को तैयार हैं। पोस्ट में पासपोर्ट, पैड और “बोल्ड किट” जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर उन्होंने साफ कर दिया कि वे इस पूरे मुद्दे को हल्के-फुल्के अंदाज़ में ले रहे हैं।

पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़ी पृष्ठभूमि

यह मज़ाक उस समय सामने आया है, जब रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश के समर्थन में T20 वर्ल्ड कप से हटने पर विचार कर सकता है। बांग्लादेश पहले ही टूर्नामेंट से हट चुका है। दरअसल, बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपने मैच भारत की जगह श्रीलंका में कराने का अनुरोध किया था, जिसे ICC ने खारिज कर दिया। इसके बाद बांग्लादेश ने 2026 T20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार करने का फैसला लिया।

आइसलैंड से शुरू हुआ सोशल मीडिया ट्रेंड

युगांडा से पहले आइसलैंड क्रिकेट इस मज़ाक की शुरुआत कर चुका था। आइसलैंड क्रिकेट ने एक पोस्ट में कहा था कि अगर पाकिस्तान की जगह कोई टीम चाहिए, तो वे उपलब्ध हैं—बस उन्हें समय रहते सूचना दी जाए। यह ट्वीट देखते ही देखते वायरल हो गया और इसे पांच लाख से ज़्यादा इंप्रेशन मिले। इसके बाद आइसलैंड क्रिकेट ने कोलंबो के लिए फ्लाइट टिकट की बढ़ती कीमतों के स्क्रीनशॉट पोस्ट कर ICC को और चिढ़ाया।

जब आइसलैंड ने खुद ही पीछे हटने की बात कही

मज़ाक तब और गहरा गया जब आइसलैंड क्रिकेट ने खुद को इस रेस से बाहर कर लिया। अकाउंट ने बताया कि उनके खिलाड़ी पेशेवर क्रिकेटर नहीं हैं, बल्कि वे अलग-अलग नौकरियों से जुड़े हुए हैं। किसी ने बेकरी चलाई हुई है, कोई शिप कैप्टन है तो कोई बैंकिंग सेक्टर में काम करता है। ऐसे में वे अचानक दुनिया के दूसरी तरफ जाकर टूर्नामेंट नहीं खेल सकते। पोस्ट के अंत में यह भी कहा गया कि “हमारा नुकसान शायद युगांडा का फायदा बने।”

टी20 वर्ल्ड कप 2026 और ICC का रुख

T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू होने वाला है और यह पहला मौका होगा जब बांग्लादेश इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं होगा। ICC ने साफ किया है कि सुरक्षा हालात इतने गंभीर नहीं थे कि वेन्यू बदला जाए। हालांकि, पाकिस्तान की भागीदारी को लेकर अभी कोई आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है।