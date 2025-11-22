स्पोर्ट्स डेस्क: आईसीसी ने अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ग्रुप तय कर दिए हैं, जिसमें भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है। एशिया कप 2025 के दौरान हुए विवादों के बावजूद दोनों टीमें फिर से शुरुआती चरण में आमने-सामने होंगी। पाकिस्तान के सभी मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे, ऐसे में भारत-पाकिस्तान का ग्रुप-स्टेज मुकाबला भी कोलंबो में होगा।

तीन बार हो सकती है भारत-पाकिस्तान भिड़ंत

एक रिपोर्ट के मुताबिक, टूर्नामेंट में कुल चार ग्रुप होंगे, जिनमें पांच-पांच टीमें शामिल होंगी। हर ग्रुप से शीर्ष दो टीमें सुपर-8 में पहुंचेंगी। इसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल खेले जाएंगे। इस फ़ॉर्मेट की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच तीन मुकाबलों की भी संभावनाएं बनती हैं- ग्रुप स्टेज, सुपर-8 और नॉकआउट।

भारत का ग्रुप और संभावित प्रतिद्वंद्वी

डिफेंडिंग चैंपियन भारत को ग्रुप A में रखा गया है। इसमें शामिल टीमें हैं:भारत, पाकिस्तान, नीदरलैंड्स, नामीबिया, यूएसए भारत और पाकिस्तान इस ग्रुप की एकमात्र टेस्ट-खेलने वाली टीमें हैं।

भारत-पाक मैच कहां होंगे?

पाकिस्तान के सभी मैच श्रीलंका में होने के कारण भारत बनाम पाकिस्तान के मुकाबले भी श्रीलंका (कोलंबो) में आयोजित किए जाएंगे। फाइनल की मेजबानी भी पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन पर निर्भर करेगी: अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो मैच श्रीलंका में, अगर पाकिस्तान बाहर होता है तो फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में

भारत के मैच किन-किन शहरों में?

भारत अपने मुकाबले इन शहरों में खेलेगा: मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद। श्रीलंका में मुकाबले कोलंबो और कैंडी में खेले जाएंगे।

टीम इंडिया की स्क्वॉड घोषणा कैसे होगी?

रिपोर्ट के अनुसार, न्यूजीलैंड के खिलाफ जनवरी में होने वाली पांच मैचों की T20I सीरीज़ की टीम ही T20 विश्व कप 2026 के लिए भी चुनी जा सकती है। यह सीरीज़ 21 जनवरी से नागपुर में शुरू होगी।