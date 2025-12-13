स्पोर्ट्स डेस्क: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले मीडिया राइट्स को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर अब विराम लग गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) और ब्रॉडकास्टर JioHotstar ने संयुक्त बयान जारी कर साफ कर दिया है कि भारत में उनके बीच मीडिया राइट्स को लेकर की गई साझेदारी पूरी तरह बरकरार है। दोनों संस्थाओं ने उन खबरों को गलत बताया, जिनमें दावा किया जा रहा था कि JioHotstar भारी आर्थिक नुकसान के कारण इस डील से बाहर निकलना चाहता है।

अफवाहों पर ICC और JioHotstar की सफाई

हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया था कि चार साल की डील के बचे हुए दो वर्षों से JioHotstar हट सकता है, जिससे टी20 वर्ल्ड कप 2026 के प्रसारण पर संकट खड़ा हो सकता है। इन खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए ICC और JioHotstar ने स्पष्ट किया कि ऐसी किसी भी तरह की बात सच्चाई से दूर है। संयुक्त बयान में कहा गया कि मीडिया में आई रिपोर्ट्स दोनों संगठनों की मौजूदा स्थिति को नहीं दर्शातीं और मौजूदा समझौता पूरी तरह प्रभावी है।

भारत में JioHotstar ही करेगा प्रसारण

ICC और JioHotstar ने यह भी दोहराया कि भारत में ICC इवेंट्स के आधिकारिक मीडिया राइट्स पार्टनर के तौर पर JioHotstar की भूमिका जारी रहेगी। इसमें 2026 का पुरुष टी20 वर्ल्ड कप भी शामिल है, जिसे देशभर में Star Sports और JioHotstar प्लेटफॉर्म पर लाइव दिखाया जाएगा। बयान में साफ कहा गया कि किसी भी स्तर पर साझेदारी खत्म करने का सवाल ही नहीं उठता।

फैंस और विज्ञापनदाताओं को राहत

संयुक्त बयान में यह भी कहा गया कि भविष्य के सभी ICC टूर्नामेंट्स की तैयारियां तय योजना के मुताबिक चल रही हैं। इसका दर्शकों, विज्ञापनदाताओं या इंडस्ट्री पार्टनर्स पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। ICC और JioHotstar ने भरोसा दिलाया कि उनका फोकस भारत में क्रिकेट के विकास और दर्शकों तक विश्वस्तरीय कवरेज पहुंचाने पर है।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का शेड्यूल

7 फरवरी: भारत vs अमेरिका – मुंबई

12 फरवरी: भारत vs नामीबिया – दिल्ली

15 फरवरी: भारत vs पाकिस्तान – कोलंबो

18 फरवरी: भारत vs नीदरलैंड्स – अहमदाबाद

टी20 वर्ल्ड कप से पहले ICC और JioHotstar का यह बयान फैंस के लिए बड़ी राहत लेकर आया है और साफ संकेत देता है कि भारत में क्रिकेट प्रेमियों को बिना किसी रुकावट के टूर्नामेंट का लाइव आनंद मिलेगा।