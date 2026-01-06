सिडनी : ऑस्ट्रेलिया के टॉप तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले पूरी तरह फिट हो गए हैं और बिग बैश लीग 2025-26 सीजन के बाकी मैचों के लिए सिडनी सिक्सर्स के लिए कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में वापसी करने के लिए तैयार हैं। इस दाएं हाथ के तेज गेंदबाज को सप्लीमेंट्री कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी के तौर पर टीम में शामिल किया गया है और वह टूर्नामेंट के बाकी मैचों में सिक्सर्स के लिए खेलेंगे।

सिडनी सिक्सर्स ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, "हम KFC BBL 15 के लिए ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड का सप्लीमेंट्री कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी के तौर पर स्वागत करते हुए उत्साहित हैं।' बिग बैश लीग में एक सप्लीमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट क्लबों को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ियों को साइन करने की अनुमति देता है, जिनके नेशनल टीम की कमिटमेंट्स के कारण लिमिटेड उपलब्धता होने की उम्मीद है।

यह मैकेनिज्म BBL क्लबों को टॉप ऑस्ट्रेलियाई टैलेंट को हासिल करने में मदद करने के लिए पेश किया गया था, ताकि उन्हें अपनी प्राइमरी 18-सदस्यीय बेंच पर एक कीमती जगह छोड़ने या ऐसे खिलाड़ी के लिए बड़ी सैलरी-कैप हिट करने के लिए मजबूर न होना पड़े जो शायद ज़्यादा मैच न खेले।

जोश हेजलवुड दुनिया के क्रिकेट में प्रमुख तेज गेंदबाजों में से एक रहे हैं, जिन्होंने अपनी सटीकता, बाउंस और निरंतरता से तीनों फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन किया है। वह जिस भी टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह उनकी मौजूदगी और प्रभाव को महत्व देती है। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज का चोटों का लंबा इतिहास रहा है। हाल ही में एशेज टेस्ट सीरीज के दौरान, हेजलवुड हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण बाहर हो गए थे।

उस झटके से उबरते समय उन्हें अकिलीज की समस्या के कारण एक और झटका लगा, जिससे उनकी वापसी में और देरी हुई। BBL में उनकी वापसी से उनके फैंस के साथ-साथ ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को भी राहत मिली है, जो आगामी टी20 वर्ल्ड कप में दूसरा खिताब जीतने का लक्ष्य बना रही है, जो उपमहाद्वीप में खेला जाएगा।

हेजलवुड के शामिल होने से सिडनी सिक्सर्स टीम और मजबूत होगी, खासकर जब सिडनी टेस्ट के बाद मिशेल स्टार्क और स्टीव स्मिथ के भी टीम में शामिल होने की उम्मीद है। हेजलवुड ने 2019 के बाद से BBL में नहीं खेला है और उन्होंने कभी भी सिडनी सिक्सर्स के अलावा किसी अन्य फ्रेंचाइजी का प्रतिनिधित्व नहीं किया है। अपने आखिरी मैच में वह सिर्फ एक मैच में खेले थे। अनुभवी तेज गेंदबाज को आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी शामिल किया गया है, जो नेशनल टीम में उनकी अहमियत को दिखाता है क्योंकि वह पूरी तरह से फिट होकर वापसी कर रहे हैं।

