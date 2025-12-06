अहमदाबाद : मुकुल चौधरी (नाबाद 62) की विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत राजस्थान ने शनिवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी एलीट ग्रुप डी के रोमांचक मुकाबले में दिल्ली को तीन विकेट से हरा दिया। 176 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने पांचवें ओवर में दो तथा छठे ओवर में 38 के स्कोर पर एक और विकेट गंवाया। शुभम गढ़वाल (29), दीपक हुड्डा (शून्य) तथा महिपाल लोमरोर (चार) रन आउट हुए। इसके बाद करण लांबा और कुणाल सिंह राठौड़ ने पारी को संभालने का प्रयास किया। दोनों बल्लेबाजों के बीच चौथे विकेट लिए 60 रनों की साझेदारी हुई।

13वें ओवर में सुयश शर्मा ने करण लांबा (31) को बोल्ड कर इस साझेदारी का अंत किया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये मुकुल चौधरी ने कुणाल सिंह राठौड़ के साथ पारी को संभालने का प्रयास किया। 15वें ओवर में सुयश शर्मा ने कुणाल सिंह राठौड़ (26) को आउट कर राजस्थान को पांचवां झटका दिया। हालांकि मुकुल चौधरी एक छोर थामे छक्के उड़ाते रहे। साहिल धीवान और अशोक शर्मा (दो-दो) रन बनाकर आउट हुये। राजस्थान ने निर्धारित 20 ओवर में सात विकेट पर 177 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम किया। दिल्ली के लिए नवदीप सैनी ने तीन और सुयश शर्मा ने दो विकेट लिये। आयुष बदोनी ने एक बल्लेबाज को आउट किया।

इससे पहले आज यहां दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में पांच विकेट पर 175 रनों का स्कोर खड़ा किया। प्रियांश आर्य और यश ढुल की सलामी जोड़ी ने अच्छी शुरुआत करते हुए पहले विकेट के लिए 73 रन जोड़े। नौवें ओवर में मानव सुथार ने प्रियांश आर्य को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। प्रियांश आर्य ने 20 गेंदों में दो चौके ओर तीन छक्के लगाते हुए 32 रन बनाए।

सुथार ने इसी ओवर की चौथी गेंद पर यस ढुल को भी आउटकर पवेलियन भेज दिया। यस ढुल ने 31 गेंदों में तीन चौके और तीन छक्के उड़ाते हुए 38 रनों की पारी खेली। कप्तान नीतीश राणा 16 गेंदों में (21) और आयुष बदोनी 23 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हुये। तेजस्वी दहिया 21 गेंदों में 33 रनों की नाबाद पारी खेली। मयंक रावत 12 रन बनाकर नाबाद रहे। राजस्थान के लिए मानव सुथार और अशोक शर्मा ने दो-दो विकेट लिये। महिपाल लोमरोर ने एक बल्लेबाज को आउट किया।