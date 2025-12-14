स्पोर्ट्स डेस्क : सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के सुपर लीग स्टेज में आंध्र प्रदेश ने शानदार वापसी करते हुए अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के हीरो रहे मारामरेड्डी हेमंत रेड्डी, जिन्होंने दबाव भरे हालात में नाबाद शतक जड़कर पंजाब को पांच विकेट से शिकस्त दी। गहुंजे के MCA क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस हाई-स्कोरिंग मुकाबले में हेमंत की ऐतिहासिक पारी ने न सिर्फ आंध्र को जीत दिलाई, बल्कि पंजाब को फाइनल की दौड़ से भी बाहर कर दिया।

पंजाब का मजबूत स्कोर

पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने सामूहिक प्रदर्शन के दम पर 20 ओवर में 205/5 का मजबूत स्कोर बनाया। ओपनर हरनूर सिंह ने 30 गेंदों पर 42 रन बनाकर तेज शुरुआत दी। इसके बाद मिडिल ऑर्डर में अनमोलप्रीत सिंह ने 27 गेंदों में 47 रन की अहम पारी खेली। रमनदीप सिंह ने 18 गेंदों में 43 रन ठोककर रन गति और बढ़ा दी, जबकि सलिल अरोड़ा ने 22 गेंदों पर नाबाद 42 रन बनाकर टीम को 200 के पार पहुंचाया। आंध्र की ओर से गेंदबाजी में सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ने 1/39 का योगदान दिया, वहीं बाएं हाथ के स्पिनर सौरभ कुमार सबसे किफायती रहे और उन्होंने 1/24 विकेट लिया।

आंध्र की खराब शुरुआत, लक्ष्य हुआ मुश्किल

206 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आंध्र की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने शुरुआती ओवरों में ही विकेट गंवा दिए और एक समय स्कोर 12/3 हो गया। हालात और बिगड़े जब नौवें ओवर में आंध्र 56/5 पर सिमट गई। इस दौरान नीतीश रेड्डी बिना खाता खोले आउट हो गए, जिससे पंजाब पूरी तरह मुकाबले पर हावी नजर आने लगा।

हेमंत रेड्डी–प्रसाद की ऐतिहासिक साझेदारी

मुश्किल हालात में मारामरेड्डी हेमंत रेड्डी और प्रसाद ने मोर्चा संभाला। दोनों ने छठे विकेट के लिए 155 रनों की नाबाद साझेदारी कर मैच का रुख पूरी तरह पलट दिया। हेमंत रेड्डी ने सिर्फ 53 गेंदों में 109 रन की नाबाद पारी खेली, जो उनका पहला टी20 शतक रहा। उनकी पारी में 11 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। दूसरी ओर, प्रसाद ने 35 गेंदों पर नाबाद 53 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 4 छक्के शामिल रहे।

एक गेंद शेष रहते मिली यादगार जीत

हेमंत और प्रसाद की आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर आंध्र ने 19.5 ओवर में 211/5 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ आंध्र ने सुपर लीग स्टेज में अपना खाता खोला, जबकि पंजाब का फाइनल में पहुंचने का सपना टूट गया।