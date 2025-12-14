स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे यशस्वी जायसवाल ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) में एक और यादगार पारी खेलते हुए मुंबई को ऐतिहासिक जीत दिलाई। हरियाणा के खिलाफ सुपर लीग मुकाबले में जायसवाल के विस्फोटक शतक की बदौलत मुंबई ने 235 रनों का विशाल लक्ष्य हासिल कर टूर्नामेंट के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा सफल रन चेज़ दर्ज किया। इस जीत ने न सिर्फ मुंबई की ताकत दिखाई, बल्कि जायसवाल को भारत के सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाज़ों में भी शामिल कर दिया।

हरियाणा का मजबूत स्कोर, मुंबई के सामने बड़ी चुनौती

सुपर लीग के इस अहम मुकाबले में हरियाणा ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए विशाल स्कोर खड़ा किया। उनके बल्लेबाज़ों ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और मुंबई के गेंदबाज़ों पर दबाव बनाया। 235 रनों का लक्ष्य टी20 क्रिकेट में आसान नहीं माना जाता, खासकर नॉकआउट चरण जैसे मुकाबलों में। लेकिन मुंबई की टीम आत्मविश्वास से भरी हुई थी और डगआउट में मौजूद खिलाड़ियों को भरोसा था कि अगर शुरुआत अच्छी रही, तो मैच पलट सकता है।

यशस्वी जायसवाल का 48 गेंदों में शतक

लक्ष्य का पीछा करने उतरे यशस्वी जायसवाल ने शुरुआत से ही साफ संकेत दे दिया कि यह उनका दिन है। बाएं हाथ के इस ओपनर ने गेंदबाज़ों को कोई मौका नहीं दिया और मैदान के चारों ओर शानदार शॉट्स लगाए। जायसवाल ने महज 48 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जिसमें 16 चौके और एक छक्का शामिल था। यह उनके T20 करियर का चौथा शतक रहा। उनकी टाइमिंग, फुटवर्क और आत्मविश्वास देखने लायक था, जिसने हरियाणा के गेंदबाज़ी आक्रमण को पूरी तरह बेअसर कर दिया।

तेज गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे जायसवाल

अंशुल कंबोज की 13 गेंदों पर उन्होंने 34 रन बटोरे।

सुमित कुमार के एक ओवर में उन्होंने सिर्फ 13 गेंदों में 25 रन ठोक दिए।

उनकी इस आक्रामक बल्लेबाज़ी ने रन रेट को लगातार मुंबई के पक्ष में बनाए रखा और हरियाणा की रणनीति पूरी तरह बिगड़ गई।

101 रन पर आउट, लेकिन जीत की नींव रख दी

23 साल के जायसवाल 18वें ओवर में 101 रन बनाकर आउट हुए, जब मुंबई जीत से सिर्फ सात रन दूर थी। हालांकि वह शतक के बाद ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके, लेकिन तब तक मैच पूरी तरह मुंबई की पकड़ में आ चुका था।

मुंबई ने 15 गेंद शेष रहते चार विकेट से मुकाबला जीत लिया और टूर्नामेंट में अपनी दावेदारी को और मजबूत कर लिया।

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा सफल रन चेज

लक्ष्य 236: झारखंड ने 237/4 बनाकर पंजाब को हराया – अंबी, दिसंबर 2025

लक्ष्य 235 : मुंबई ने 238/6 बनाकर हरियाणा को हराया – अंबी, दिसंबर 2025

लक्ष्य 230 : मुंबई ने 233/6 बनाकर आंध्र को हराया – हैदराबाद, दिसंबर 2024

लक्ष्य 227 : पुडुचेरी ने 228/6 बनाकर आंध्र को हराया – मुंबई, जनवरी 2021

लक्ष्य 223 : बड़ौदा ने 224/3 बनाकर पंजाब को हराया – हैदराबाद, दिसंबर 2025