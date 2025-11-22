स्पोर्ट्स डेस्क: दिल्ली के अनुभवी बल्लेबाज़ नितीश राणा को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) 2025-26 में टीम की कमान सौंपी गई है। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के उभरते स्पिनर दिग्वेश राठी को टीम में जगह नहीं मिली है। टूर्नामेंट की शुरुआत 26 नवंबर से होगी और दिल्ली अपने सभी मुकाबले अहमदाबाद में खेलेगी।

दिल्ली का ग्रुप और पिछले प्रदर्शन

दिल्ली को SMAT के एलीट ग्रुप D में रखा गया है, जिसमें झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, सौराष्ट्र और त्रिपुरा जैसी टीमें शामिल हैं। दिल्ली ने इस ट्रॉफी को अब तक सिर्फ एक बार (2017-18) जीता है, जब टीम की कमान प्रदीप सांगवान के हाथों में थी।

राणा का दिल्ली के लिए पहला बड़ा अभियान

नितीश राणा इस सीजन में पहली बार दिल्ली के लिए खेलेंगे। वह इससे पहले उत्तर प्रदेश की टीम से जुड़े थे और रणजी ट्रॉफी के पहले चरण में प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली थी।

SMAT में कप्तानी के अलावा राणा IPL 2026 में दिल्ली कैपिटल्स का भी हिस्सा होंगे, जहां वे राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड होकर आए हैं। दिल्ली प्रीमियर लीग में राणा का प्रदर्शन शानदार रहा था, जहां उन्होंने 134, 45 और 79* रन की पारी खेलकर वेस्ट दिल्ली लायंस को खिताब दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई।

फिटनेस पर निर्भर चयन — इशांत, सैनी और हर्षित राणा

दिल्ली की टीम में वरिष्ठ तेज़ गेंदबाज़ इशांत शर्मा और नवदीप सैनी को शामिल किया गया है, लेकिन उनका चयन फिटनेस पर निर्भर करेगा क्योंकि दोनों हाल ही में चोट से उबर रहे हैं। इसी तरह हर्षित राणा का चयन भारत की दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली वनडे और T20I सीरीज़ के लिए चयन संभावनाओं पर निर्भर करेगा।

India A के प्रियांश आर्य और सुव्यश शर्मा बांग्लादेश A से मिली सेमीफाइनल हार के बाद अब दिल्ली की टीम से जुड़ेंगे।

दिल्ली की SMAT 2025-26 टीम

नितीश राणा (कप्तान), प्रियांश आर्य, सार्थक रंजन, आयुष बडोनी, अर्पित राणा, आयुष दोसेजा, मयंक रावत, तेजस्वी (wk), अनुज रावत (wk), हिम्मत सिंह, यश ढुल्ल, सिमरजीत सिंह, राहुल दागर, यश भाटिया, अंकित राजेश कुमार, हर्ष त्यागी, सुव्यश शर्मा, प्रिंस यादव, मनी ग्रेवाल, रोहन राणा, ध्रुव कौशिक, आर्यन राणा और वैभव कंडपाल।