रांची (झारखंड) : झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन (JSCA) ने घोषणा की है कि स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को आगामी विजय हजारे ट्रॉफी एलीट (VHT) 2025/26 सीजन के लिए झारखंड का कप्तान बनाया गया है। VHT 2025/26 सीजन 24 दिसंबर से शुरू होने वाला है जिसमें झारखंड अपना पहला मैच अहमदाबाद में कर्नाटक के खिलाफ खेलेगा। किशन के अलावा VHT 2025-6 सीजन के लिए झारखंड टीम में कुमार कुशाग्र, अनुकूल रॉय, रॉबिन मिंज, अभिनव शरण और विराट सिंह भी शामिल हैं।

ईशान ने झारखंड के साथ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) 2025/26 में शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम को पहला खिताब दिलाया। उन्होंने 10 पारियों में 57.44 की शानदार औसत से 517 रन बनाए जिसमें दो शतक और दो अर्धशतक शामिल थे। खास बात यह है कि उन्होंने हरियाणा के खिलाफ फाइनल में मैच जिताऊ 101 रन बनाकर अपनी टीम को ट्रॉफी दिलाने में मदद की।

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद किशन ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम में भी लौट आए हैं। किशन संजू सैमसन के बाद दूसरे विकेटकीपर-बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम में शामिल होंगे। सूर्यकुमार यादव आगामी टी20 विश्व कप में 15 सदस्यीय टीम की कप्तानी करेंगे जबकि T20I टीम के उप-कप्तान रहे शुभमन गिल को फिटनेस और फॉर्म की चिंताओं के कारण टीम से बाहर कर दिया गया है और अक्षर पटेल उप-कप्तान की भूमिका में वापस आ गए हैं।

ईशान किशन ने इंडियन टीम में वापसी पर खुशी जताई और कहा, 'मैं बहुत खुश हूं। अपनी डोमेस्टिक टीम, झारखंड के लिए भी बहुत खुश हूं, जिसने पहली बार SMAT ट्रॉफी जीती! सभी ने बहुत अच्छा खेला!'

विजय हजारे ट्रॉफी 2025/26 के लिए झारखंड टीम :

ईशान किशन (विकेटकीपर और कप्तान), विराट सिंह, उत्कर्ष सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर और उप-कप्तान), रॉबिन मिंज, अनुकूल रॉय, शरनदीप सिंह, शिखर मोहन, पंकज कुमार (विकेटकीपर), बाला कृष्णा, मोहम्मद कौनेन कुरैशी, शुभ शर्मा, अमित कुमार, मनीषी, अभिनव शरण, सुशांत मिश्रा, विकास सिंह, सौरभ शेखर, राजदीप सिंह, शुभम सिंह।

