बेंगलुरु : पूर्व भारतीय क्रिकेटर सैयद किरमानी ने रविवार को कड़े मुकाबले में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 5 विकेट से हराने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष और एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से एशिया कप 2025 की ट्रॉफी लेने से इनकार करने पर अपनी राय व्यक्त की।

सैयद किरमानी ने बताया, 'जिस तरह से चारों तरफ क्रिकेट खेला जा रहा है... खेल में जरा भी सज्जनता नहीं रही। मैदान पर बहुत ही असभ्य और अहंकारी व्यवहार देखने को मिला... मुझे हर तरफ से संदेश मिल रहे हैं... भारतीय टीम ने क्या किया है? मैदान पर कौन सी राजनीति चल रही है?... ये टिप्पणियां सुनकर मुझे शर्म आ रही है... क्रिकेटरों के मौजूदा दौर को क्या हो गया है... एशिया कप में जो हुआ वो बेहद घिनौना है... ये शब्द मेरे संदेशों में आए हैं... खेल के मैदान में खासकर क्रिकेट में, जिस तरह से चीजें हो रही हैं, उससे मैं बहुत निराश हूं... जो हुआ वो सही नहीं है। खेलों में राजनीति का प्रवेश नहीं होना चाहिए... राजनीति को पीछे छोड़ दीजिए। खेल के मैदान से बाहर जो कुछ भी हुआ है, उसे वहीं रहने दीजिए। इसे अपनी जीत की रकम या क्रिकेट के इस महान खेल से होने वाली कमाई से मत जोड़िए।'

रविवार को कुलदीप यादव, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने मंच पर मौजूद अन्य गणमान्य लोगों से अपने-अपने पुरस्कार प्राप्त किए, जबकि सलमान ने नकवी से उपविजेता का चेक स्वीकार किया। भारतीय खिलाड़ियों ने उनका सम्मान नहीं किया। ACC अध्यक्ष ने उन भारतीय खिलाड़ियों की सराहना नहीं की जो व्यक्तिगत रूप से पुरस्कार लेने आए थे।

मेजबान प्रसारक के प्रस्तोता साइमन डूल ने समारोह के अंत में पुष्टि करते हुए कहा, 'मुझे एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) द्वारा सूचित किया गया है कि भारतीय क्रिकेट टीम आज रात अपने पुरस्कार नहीं ले पाएगी। इसलिए मैच के बाद की प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है।' आखिरकार, BCCI सचिव देवजीत सैकिया द्वारा इसकी पुष्टि के बाद अटकलें शांत हो गईं। उन्होंने खुलासा किया कि भारत ने ACC अध्यक्ष नकवी, जो पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं, से पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान एशिया कप ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था।

सैकिया ने बताया, 'हमने ACC चेयरमैन से एशिया कप 2025 की ट्रॉफी न लेने का फैसला किया है, जो पाकिस्तान के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। इसलिए हमने उनसे ट्रॉफी न लेने का फैसला किया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह सज्जन पदकों के साथ ट्रॉफी भी ले जाएंगे। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और खेल भावना के विरुद्ध है और हम आशा करते हैं कि ट्रॉफी और पदक जल्द से जल्द भारत को लौटा दिए जाएंगे।'

एशिया कप 2025 की जीत के बाद भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने घोषणा की कि वह दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान पर भारत की 5 विकेट से जीत के बाद सभी टी20 एशिया कप मैचों की अपनी मैच फीस भारतीय सेना को दान करेंगे। इस पर अपने विचार साझा करते हुए किरमानी ने आगे कहा, 'इसे नेक कामों के लिए समर्पित न करें... कोई भी नेक काम, समझ में आता है, लेकिन इसे राजनीति से न जोड़ें... हमारे समय में, क्रिकेटरों के बीच अद्भुत भाईचारा होता था। पाकिस्तानी खिलाड़ी भारत आ रहे हैं, हम पाकिस्तान जा रहे हैं। कैसा आतिथ्य, कैसा प्यार, कैसा स्नेह... एक क्रिकेटर के तौर पर मुझे अपना सिर झुकाना होगा।'