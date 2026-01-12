Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

नई दिल्ली : भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम पर अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से सगाई करने की घोषणा की। धवन के फॉलोअर्स ने इस खबर का गर्मजोशी से स्वागत किया है, कई लोगों ने खुशी जताई और कहा कि इस साल कपल की शादी को लेकर पहले से ही अटकलें लगाई जा रही थीं। 

शिखर धवन ने आज इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, 'एक जैसी मुस्कान से लेकर एक जैसे सपने। हमारी सगाई के लिए मिले प्यार, आशीर्वाद और हर शुभकामना के लिए शुक्रगुजार हूं, क्योंकि हमने हमेशा साथ रहने का फैसला किया है।' 35 साल की सोफी शाइन आयरिश नागरिक हैं और नॉर्दर्न ट्रस्ट कॉर्पोरेशन में प्रोडक्ट कंसल्टेंट के तौर पर काम करती हैं। वह फिलहाल अबू धाबी में रहती हैं। 

 

40 साल के धवन ने एक दशक से अधिक के शानदार करियर के बाद 2024 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। भारतीय टीम के लिए खेलते हुए उन्होंने 10 हजार से अधिक अंतरराष्ट्रीय रन बनाए। 