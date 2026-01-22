नेशनल डेस्क: न्यूजीलैंड के खिलाफ बुधवार, 21 जनवरी को नागपुर के वीसीए स्टेडियम में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपने फॉर्म में वापसी के साफ संकेत दिए। लंबे समय से खराब दौर से गुजर रहे सूर्या इस मैच में लय में नजर आए और इसी के साथ उन्होंने टी20 क्रिकेट में 9,000 रन भी पूरे कर लिए। ऐसा करने वाले वह तीसरे सबसे तेज़ भारतीय बल्लेबाज़ बन गए हैं।



मैच से पहले सूर्यकुमार यादव लगातार 22 पारियों से अर्धशतक नहीं लगा पाए थे। उनका पिछला टी20 अर्धशतक अक्टूबर 2024 में हैदराबाद में बांग्लादेश के खिलाफ आया था। ऐसे में नागपुर की यह पारी भले ही बड़ी नहीं रही, लेकिन आत्मविश्वास लौटाने के लिहाज से बेहद अहम साबित हुई।

22 गेंदों में 32 रन, फॉर्म की दिखी झलक

नंबर चार पर बल्लेबाज़ी करते हुए सूर्यकुमार यादव ने सहज और आत्मविश्वास भरी बल्लेबाज़ी की। उन्होंने 22 गेंदों में 32 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल था। ऐसा लग रहा था कि वह इस शुरुआत को लंबे समय से इंतज़ार कर रहे अर्धशतक में तब्दील कर देंगे, लेकिन मिचेल सैंटनर की गेंद पर आउट हो गए।

हालांकि, इस पारी के साथ ही सूर्या ने टी20 क्रिकेट में 9,000 रन का आंकड़ा पार कर लिया और ऐसा करने वाले कुल चौथे भारतीय बल्लेबाज़ बन गए।

इतिहास में नाम दर्ज, तीसरे सबसे तेज़ भारतीय बने

सूर्यकुमार यादव ने यह उपलब्धि 321 पारियों में हासिल की। उनसे पहले सिर्फ विराट कोहली (271 पारियां) और शिखर धवन (308 पारियां) ही यह मुकाम उनसे तेज़ हासिल कर पाए हैं। वहीं, टी20 क्रिकेट में सबसे तेज़ 9,000 रन बनाने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के बाबर आज़म के नाम है, जिन्होंने यह आंकड़ा 245 पारियों में छुआ।

टी20 में 9000 रन पूरे करने वाले सबसे तेज़ भारतीय बल्लेबाज़

विराट कोहली – 271 पारियां

शिखर धवन – 308 पारियां

सूर्यकुमार यादव – 321 पारियां

रोहित शर्मा – 329 पारियां

इरादा और आत्मविश्वास लौटने का संकेत

आउट होने से पहले सूर्यकुमार यादव ने अपने पुराने अंदाज़ की झलक दिखाई। उन्होंने शुरुआत में संयम बरता और मिचेल सैंटनर व ईश सोढ़ी की गेंदों पर सिंगल लेते हुए खुद को जमाया। इसके बाद क्रिस्टियन क्लार्क की शॉर्ट लेंथ गेंद पर लॉन्ग लेग के ऊपर से जड़ा गया शानदार छक्का साफ संकेत था कि सूर्या लय में लौट सकते हैं।