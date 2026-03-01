स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 के वर्चुअल क्वार्टरफाइनल मुकाबले से पहले पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज Lakshmipathy Balaji ने कप्तान Suryakumar Yadav को अहम सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि रहस्यमयी स्पिनर Varun Chakravarthy को पावरप्ले में ज्यादा ओवर नहीं देने चाहिए, बल्कि उन्हें बाद के ओवरों में इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनका आत्मविश्वास लौट सके।

बालाजी का मानना है कि पावरप्ले में स्पिनर पर बल्लेबाज आक्रमण करते हैं, जिससे दबाव बढ़ता है। ऐसे में वरुण को कम से कम तीन ओवर पावरप्ले के बाहर कराने चाहिए, ताकि फैला हुआ फील्ड उन्हें बेहतर नियंत्रण और विविधता के साथ गेंदबाजी करने का मौका दे सके।

आंकड़ों में वरुण का प्रदर्शन

हालांकि पिछले दो मैचों में वरुण महंगे साबित हुए हैं, लेकिन वह अभी भी टूर्नामेंट में भारत के सबसे सफल गेंदबाज हैं। उन्होंने छह मैचों में 11 विकेट लिए हैं और उनका औसत 13.09 का रहा है। उनका इकॉनमी रेट 7.20 है, जो टी20 फॉर्मेट में प्रभावशाली माना जाता है।

वेस्ट इंडीज के खिलाफ क्या होगी रणनीति?

बालाजी चाहते हैं कि वरुण को रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर और शेर्फेन रदरफोर्ड जैसे मध्य और निचले क्रम के बल्लेबाजों के खिलाफ उतारा जाए। उनका मानना है कि इन बल्लेबाजों के खिलाफ वरुण धीमी गति से गेंद डालकर और बेहतर फील्ड सेटिंग के साथ ज्यादा प्रभावी साबित हो सकते हैं।

वरुण या कुलदीप? टीम मैनेजमेंट की दुविधा

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्लेइंग इलेवन में वरुण को मौका दिया जाए या फिर Kuldeep Yadav को वापस लाया जाए। कुलदीप का वेस्ट इंडीज के खिलाफ रिकॉर्ड शानदार रहा है। उन्होंने नौ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 17 विकेट लिए हैं और उनका इकॉनमी रेट 6.33 का है। ऐसे में टीम प्रबंधन के सामने अहम चयन दुविधा खड़ी है।