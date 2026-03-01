Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 20 ओवर में 154 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा। कप्तान सिकंदर रज़ा ने दबाव में शानदार 73 रन की जिम्मेदार पारी खेली और टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। आखिरी ओवरों में क्लाइव मादांडे और ब्रैड इवांस ने कुछ अहम रन जोड़कर स्कोर को 150 के पार पहुंचाया।

रज़ा की कप्तानी पारी

जब जिम्बाब्वे का स्कोर 100 के आसपास लड़खड़ा रहा था, तब सिकंदर रज़ा ने मोर्चा संभाला। उन्होंने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाते हुए 73 रन बनाए, जो टीम के कुल स्कोर का बड़ा हिस्सा रहा। उनकी यह पारी जिम्बाब्वे को मजबूत टीम के खिलाफ मुकाबले में बनाए रखने में अहम रही।

आखिरी ओवरों में संघर्ष

डेथ ओवर्स में दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने सटीक यॉर्कर और धीमी गेंदों से रनगति पर लगाम लगाई। कॉर्बिन बॉश और लुंगी एनगिडी ने अहम विकेट लेकर जिम्बाब्वे को बड़े स्कोर से रोका। हालांकि अंतिम ओवर में कुछ बाउंड्री के साथ जिम्बाब्वे ने 154 तक पहुंचकर मुकाबले को रोचक बना दिया।

अब दक्षिण अफ्रीका की बारी

दक्षिण अफ्रीका पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुका है, जबकि जिम्बाब्वे टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। बावजूद इसके, जिम्बाब्वे अपनी मुहिम को सकारात्मक अंदाज में खत्म करना चाहता है। 155 रन का लक्ष्य छोटा जरूर है, लेकिन दबाव भरे मुकाबले में कुछ भी संभव है।

प्लेइंग XI

जिम्बाब्वे : तदिवानाशे मारुमानी (विकेटकीपर), ब्रायन बेनेट, डियोन मायर्स, सिकंदर रज़ा (कप्तान), रयान बर्ल, टोनी मुनयोंगा, क्लाइव मडांडे, ब्रैड इवांस, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ग्रीम क्रेमर, ब्लेसिंग मुजराबानी

साउथ अफ्रीका : क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नोर्टजे, क्वेना मफ़ाका, लुंगी एनगिडी