स्पोर्ट्स डेस्क : दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान AB de Villiers ने भारत के युवा ओपनर Abhishek Sharma को वेस्ट इंडीज के खिलाफ अहम मुकाबले से पहले अनोखी सलाह दी है। उन्होंने कहा कि अभिषेक को अपनी ताकत पर ध्यान देना चाहिए, गेंद को ध्यान से देखना चाहिए और गहरी सांस लेकर खेल की रफ्तार को धीमा करना चाहिए।

डिविलियर्स ने यहां तक कहा कि अगर गेंदबाज जल्दीबाजी कर रहे हों तो अभिषेक को दोबारा गार्ड लेने का नाटक करना चाहिए, ताकि वह खुद को समय दे सकें और दबाव को कम कर सकें।

खराब फॉर्म से उबरने की कोशिश

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभिषेक की शुरुआत निराशाजनक रही थी। चार पारियों में वह सिर्फ 15 रन बना सके, जिसमें लगातार तीन डक शामिल थे। हालांकि, जिम्बाब्वे के खिलाफ अर्धशतक लगाकर उन्होंने आत्मविश्वास हासिल किया। अब वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्हें कड़ी परीक्षा से गुजरना होगा।

दबाव भरे मुकाबले में बड़ी भूमिका

डिविलियर्स का मानना है कि अभिषेक भले ही फॉर्म में न हों, लेकिन वह खतरनाक बल्लेबाज हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि Jos Buttler जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी दबाव महसूस करते हैं। ऐसे में अभिषेक पर पूरे देश की उम्मीदें होंगी, जिससे मानसिक दबाव बढ़ सकता है।

ईडन गार्डन्स की याद

अभिषेक ने अभी तक वेस्ट इंडीज के खिलाफ कोई टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है। हालांकि, ईडन गार्डन्स में वह पहले धमाकेदार पारी खेल चुके हैं, जब इंग्लैंड के खिलाफ 34 गेंदों में 79 रन बनाते हुए आठ छक्के जड़े थे। यही आत्मविश्वास वह इस अहम मुकाबले में दोहराना चाहेंगे।