स्पोर्ट्स डेस्क : T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 के do-or-die मुकाबले से पहले वेस्ट इंडीज़ के हेड कोच डैरेन सैमी ने टीम इंडिया को चेतावनी दी है। ईडन गार्डन्स स्टेडियम में होने वाले इस हाई-वोल्टेज मुकाबले में सैमी ने अपने खिलाड़ियों की बैटिंग क्षमता पर जोर देते हुए कहा कि उनका पूरा फोकस मुकाबले पर है और वे मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार हैं।

डैरेन सैमी का आत्मविश्वास

सैमी ने प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा: 'हमारे पास अच्छी बैटिंग लाइनअप है, हमने यह दक्षिण अफ़्रीका के खिलाफ आख़िर में दिखाया था, जो दुर्भाग्यपूर्ण रहा। मुझे लगता है कि हमारे पास कल यह दिखाने का मौका है।' उन्होंने यह भी बताया कि उनकी टीम ने अहमदाबाद में दक्षिण अफ़्रीका के खिलाफ पिछला मुकाबला भुला दिया है और अब पूरी ऊर्जा भारत के खिलाफ मैच में लगा रहे हैं।

ईडन गार्डन्स में अनुभव का लाभ

अपने विशाल अनुभव का लाभ उठाते हुए सैमी ने कहा कि ईडन गार्डन्स में उनका और वेस्ट इंडीज़ का रिकॉर्ड शानदार रहा है। सैमी ने 2016 वर्ल्ड कप में कप्तान रहते हुए इसी मैदान पर टीम को दूसरी बार चैंपियन बनाया था। उन्होंने कहा: 'ईडन गार्डन्स का माहौल हमेशा हमारे पक्ष में रहा है। यहाँ टी20 वर्ल्ड कप के मैचों में हम लगभग अजेय रहे हैं।'

भारत के खिलाफ 11 खतरनाक खिलाड़ी

डैरेन सैमी ने टीम इंडिया को चेतावनी देते हुए कहा: 'मेरे पास भारत के खिलाफ 11 खतरनाक खिलाड़ी हैं। भारत के पास भी हमारे खिलाफ 11 खिलाड़ी हैं। यह दोनों क्रिकेटिंग दिग्गजों के बीच मानसिक और शारीरिक चुनौती वाला मुकाबला होगा।'

सैमी ने भारत की क्षमता का सम्मान भी किया और कहा कि भारत defending champions हैं और टी20 क्रिकेट में सबसे खतरनाक टीमों में से एक हैं।

मुकाबले का रोमांच और तैयारियां

सैमी ने अपनी टीम के मानसिक और तकनीकी तैयारियों पर जोर देते हुए कहा कि उनका फोकस सिर्फ जीत पर है। 80,000 दर्शकों और 1.4 अरब वैश्विक दर्शकों के सामने खेलने का रोमांच उनकी टीम को उत्साहित कर रहा है। वेस्ट इंडीज़ की बल्लेबाजी गहराई और अनुभव को सैमी मुकाबले में निर्णायक मानते हैं।