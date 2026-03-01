स्पोर्ट्स डेस्क : पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज Mohammad Amir ने एक बार फिर दावा किया है कि भारत टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह नहीं बना पाएगा। ‘हारना मना है’ शो में बातचीत के दौरान आमिर ने कहा कि पाकिस्तान क्वालिफाई करे या न करे, भारत आगे नहीं बढ़ेगा। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

भारत की स्थिति क्या है?

टीम इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अपने अंतिम सुपर-8 मुकाबले में वेस्ट इंडीज को हराना होगा। अगर भारत यह मैच जीत लेता है तो वह नॉकआउट चरण में जगह पक्की कर लेगा। ऐसे में आमिर की भविष्यवाणी ने इस अहम मुकाबले से पहले बहस छेड़ दी है।

पाकिस्तान का टूर्नामेंट से बाहर होना

पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ 212/8 का बड़ा स्कोर खड़ा किया था, जिसमें साहिबज़ादा फरहान के शतक और फखर ज़मान के 84 रन की अहम भूमिका रही। दोनों ने 176 रन की रिकॉर्ड साझेदारी की। हालांकि, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पाकिस्तान को श्रीलंका को 147 रन या उससे कम पर रोकना था, लेकिन श्रीलंका 207/6 तक पहुंच गई और पाकिस्तान 60 रन से लक्ष्य हासिल नहीं कर सका।

सेमीफाइनल की तस्वीर साफ

ग्रुप-2 से इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है, जबकि दक्षिण अफ्रीका भी पहले ही क्वालिफाई कर चुका है। अब आखिरी स्थान के लिए भारत और वेस्ट इंडीज के बीच सीधी टक्कर होगी, जिससे टूर्नामेंट का रोमांच चरम पर है।