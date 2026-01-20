स्पोर्ट्स डेस्क : भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने नागपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20I से पहले ईशान किशन की बैटिंग पोजीशन कन्फर्म कर दी है। मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए सूर्यकुमार ने घोषणा की कि किशन नंबर तीन पर बल्लेबाजी करेंगे जिससे दो साल की गैरमौजूदगी के बाद नेशनल टीम में वापसी करने वाले इस बाएं हाथ के बल्लेबाज पर मैनेजमेंट का भरोसा पक्का हो गया है।

बुधवार से शुरू हो रही न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की T20I सीरीज भारत के टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी में एक अहम पड़ाव है। ब्लैक कैप्स से 1-2 से वनडे सीरीज हारने के बाद मेजबान टीम इस बड़े इवेंट से पहले अपनी कॉम्बिनेशन को बेहतर बनाने के लिए उत्सुक होगी। खास बात यह है कि शुभमन गिल को टी20 टीम से बाहर किए जाने और चोट के कारण पहले तीन मैचों के लिए तिलक वर्मा की गैरमौजूदगी ने किशन को टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए सबसे आगे ला दिया है। भारतीय कप्तान ने कहा, 'वह अय्यर से पहले खेलने का हकदार है क्योंकि वह पहले से ही वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा है।'

गौर हो कि इस विकेटकीपर-बल्लेबाज ने आखिरी बार 2023 में भारत के लिए खेला था, जिसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से ब्रेक लेने का अनुरोध किया और उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया। एक समय व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में रेगुलर खिलाड़ी माने जाने वाले किशन ने लगभग दो साल नेशनल टीम से दूर बिताए क्योंकि सेलेक्टर्स ने घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छे प्रदर्शन को प्राथमिकता दी। हालांकि उनकी वापसी झारखंड के लिए किए गए प्रदर्शन की वजह से हुई है। किशन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में शानदार प्रदर्शन किया, झारखंड को पहली बार खिताब दिलाया और टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। भारतीय टीम मैनेजमेंट अब किशन को T20 वर्ल्ड कप से पहले मिडिल ऑर्डर के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प के तौर पर देख रहा है।