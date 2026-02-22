स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 के अहम मुकाबले में भारत और दक्षिण अफ्रीका आमने-सामने हैं। टॉस के दौरान भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टीम संयोजन और रणनीति को लेकर अहम बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अक्षर पटेल को बाहर रखना पूरी तरह रणनीतिक फैसला है और टीम पिछले मैच वाली ही प्लेइंग इलेवन के साथ उतरी है।

पहले बल्लेबाज़ी या गेंदबाज़ी? क्या बोले सूर्यकुमार

सूर्यकुमार यादव ने कहा कि उनकी पहली पसंद बल्लेबाज़ी थी, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए पहले गेंदबाज़ी करना भी फायदे का सौदा हो सकता है। उन्होंने बताया कि दो-तीन दिन पहले इसी मैदान पर जब टीम ने खेला था, तब शुरुआत में पिच से गेंदबाज़ों को मदद मिल रही थी। ऐसे में उस शुरुआती सहायता का फायदा उठाने की सोच के साथ यह निर्णय लिया गया।

उन्होंने कहा कि यह बड़ा मुकाबला है और अब टूर्नामेंट निर्णायक चरण में पहुंच चुका है। हर खिलाड़ी को अपने चरित्र और कौशल का प्रदर्शन करना होगा। टीम पहली गेंद से ही आक्रामक रुख अपनाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी।

पिच रिपोर्ट और रणनीति

भारतीय कप्तान ने बताया कि पिच पिछली ब्लैक सॉइल सतह जैसी ही नजर आ रही है। सिर्फ एक स्ट्रिप का अंतर है और ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला। ऐसे में टीम गेंदबाज़ी से शुरुआत कर विपक्ष पर दबाव बनाना चाहती है।

अक्षर पटेल बाहर क्यों?

अक्षर पटेल को लेकर पूछे गए सवाल पर सूर्यकुमार ने कहा कि यह फैसला थोड़ा कठोर जरूर है, लेकिन टीम संयोजन और संतुलन को ध्यान में रखते हुए यही सही विकल्प समझा गया। उन्होंने दोहराया कि प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह पूरी तरह टैक्टिकल निर्णय है।

प्लेइंग 11

भारत : अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती।

दक्षिण अफ्रीका : एडन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को यानसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, कागिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी।