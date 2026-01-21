नागपुर (महाराष्ट्र) : भारतीय T20I कप्तान सूर्यकुमार यादव अपने देश के लिए 100 या उससे ज्यादा T20I खेलने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। इस शानदार भारतीय बल्लेबाज ने बुधवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20I के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 93 पारियों में 35.29 की औसत से 2788 रन बनाए हैं जिसमें 4 शतक और 21 अर्धशतक शामिल हैं। सूर्यकुमार सबसे छोटे फॉर्मेट में भारत के लिए तीसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी हैं।

35 साल के सूर्यकुमार उस खास लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिसमें हार्दिक पांड्या (125 मैच), विराट कोहली (125 मैच) और रोहित शर्मा (159 मैच) शामिल हैं जिन्होंने भारत के लिए सबसे ज्यादा T20I खेले हैं। इससे पहले न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सेंटनर ने टॉस जीतकर विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में पांच मैचों की सीरीज के पहले T20I में टीम इंडिया के खिलाफ पहले फील्डिंग करने का फैसला किया।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की T20I सीरीज दोनों देशों को अगले महीने भारत और श्रीलंका में शुरू होने वाले ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 की तैयारी में मदद करेगी। सेंटनर ने कहा कि यह एक अच्छी पिच है और वे शुरुआत में इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। सेंटनर ने कहा, 'यह एक अच्छी पिच लग रही है, देखेंगे कि शुरुआत में यह कुछ करती है या नहीं। पिछला हफ्ता खास था। यह एक नई सीरीज है, विश्व कप के लिए शानदार तैयारी है। सभी खेल रहे हैं, चाहे वह नेशनल टीम के लिए हो या फ्रेंचाइजी के लिए। तीन सीमर - क्लार्क डेब्यू करेंगे, जेमीसन और डफी। स्पिनर भी हैं। ब्रेसवेल को अभी भी पिंडली में थोड़ी दिक्कत है।'

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार ने कहा कि श्रेयस, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई और कुलदीप यादव टीम से बाहर हैं। उन्होंने कहा, 'हम खेलना चाहते थे और कल रात 8:30 बजे थोड़ी ओस थी। हम बहुत कुछ सही कर रहे हैं और ड्रेसिंग रूम में माहौल सकारात्मक है। श्रेयस, हर्षित, रवि बिश्नोई और कुलदीप टीम से बाहर हैं।'

प्लेइंग 11 :

न्यूजीलैंड : टिम रॉबिन्सन, डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), क्रिश्चियन क्लार्क, काइल जैमीसन, ईश सोढ़ी, जैकब डफी।

भारत : संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह।