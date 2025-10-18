Go to PunjabKesari.in

नई दिल्ली: भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपनी कप्तानी खोने का “स्वस्थ डर” महसूस होता है, खासकर तब जब शुभमन गिल ने ओडीआई और टेस्ट टीम की कमान संभालते हुए तेजी से भारतीय क्रिकेट में अपनी जगह बनाई है।

भारतीय एक्सप्रेस से बातचीत में यादव ने कहा, 'मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ कि उन्होंने दो फॉर्मेट में कप्तानी संभाली है। उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। झूठ नहीं बोलूंगा, सभी को यह डर महसूस होता है। लेकिन यह डर ऐसा है जो आपको प्रेरित करता है।'

यादव के बयान से भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में प्रतिस्पर्धा और परस्पर सम्मान की झलक मिलती है, जहां युवा नेता जैसे शुभमन गिल धीरे-धीरे जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं।

शुभमन गिल का तेज़ उभार

2025 में, शुभमन गिल ने ओडीआई और टेस्ट फॉर्मेट में रोहित शर्मा की जगह कप्तान की कमान संभाली। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया और अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी पहली ओडीआई कप्तानी के लिए तैयार हैं। केवल 26 साल की उम्र में गिल का नेतृत्व शांत, रणनीतिक और जीत की भूख से भरा रहा है, जिसने खिलाड़ियों और चयनकर्ताओं का भरोसा जीत लिया है।

‘डर आपको प्रेरित करता है’: यादव

यादव, जो 2023 के अंत से भारत की टी20 टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, ने माना कि गिल जैसी प्रतिस्पर्धा उन्हें और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने कहा, 'यह डर असुरक्षा नहीं बल्कि प्रेरणा है। ऐसा डर आपको सतर्क रखता है और विकास में मदद करता है। जब मैंने अंतरराष्ट्रीय करियर शुरू किया था, तब मुझे कुछ खोने का डर नहीं था, मैं केवल भारत के लिए खेल का आनंद लेना चाहता था।'

आगे का रास्ता

भारत की आगामी तीन-मैच ओडीआई श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया में 20 अक्टूबर से शुभमन गिल की कप्तानी में खेलेगी। वहीं, सूर्यकुमार यादव 29 अक्टूबर से 8 नवंबर तक होने वाली पांच मैचों की टी20 श्रृंखला में टी20 कप्तान के रूप में लौटेंगे।

इस नए नेतृत्व युग में, गिल और यादव दोनों ही भारतीय क्रिकेट की अगली पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं: प्रतिभाशाली, आत्मविश्वासी और अपने अंदाज में निडर।