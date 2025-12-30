स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेटरों और बॉलीवुड का नाता महेशा से ही रहा है। कभी एक्ट्रेस को डेट करने को लेकर या विवादों के चलते। हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी ने खुलासा किया कि भारतीय क्रिकेट टीम के T20I कप्तान सूर्यकुमार यादव पहले उन्हें अक्सर मैसेज करते थे, लेकिन अब वे बात नहीं करते।

हाल ही में एक इवेंट में जब खुशी से रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि क्या वह किसी क्रिकेटर को डेट करना चाहती हैं, तो खुशी ने जवाब दिया कि उन्हें लिंक-अप पसंद नहीं हैं। उन्होंने कहा, 'मैं किसी क्रिकेटर को डेट नहीं करना चाहती। मेरे पीछे बहुत सारे क्रिकेटर पड़े हैं। सूर्यकुमार यादव मुझे बहुत मैसेज करते थे। अब हम ज्यादा बात नहीं करते और मैं उनसे रिलेशनशिप भी नहीं चाहती। मुझे अपने बारे में कोई लिंक-अप पसंद नहीं है।'

इस बीच, सूर्यकुमार यादव और उनकी पत्नी देविशा शेट्टी ने आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का दौरा किया और वैकुंठ एकादशी के मौके पर पूजा-अर्चना की। उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर से प्रार्थना की और वैकुंठ द्वारम (स्वर्गीय द्वार) से गुजरे, क्योंकि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) के अधिकारियों ने उनके दर्शन की व्यवस्था की और पहाड़ी पर मंदिर में उनके दौरे को आसान बनाया।

उनके दौरे का भक्तों और मंदिर के कर्मचारियों दोनों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। पारंपरिक कपड़े पहनकर उन्होंने विनम्रता से अनुष्ठानों में भाग लिया, जो उन मजबूत सांस्कृतिक और आध्यात्मिक बंधनों को दर्शाता है जिन्हें कई भारतीय एथलीट अपनी व्यस्त पेशेवर ज़िंदगी के बावजूद बनाए रखते हैं। आज सुबह उन्होंने भगवान के दर्शन किए। दर्शन के बाद मंदिर के अंदर रंगनायकुलवारी मंडपम में पुजारियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद उन्होंने तीर्थ प्रसाद चढ़ाया और भगवान के वस्त्र भेंट किए।

भारत के लिए सूर्यकुमार का सबसे हालिया मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई T20I सीरीज में था, जहां उन्होंने मेन इन ब्लू को प्रोटियाज के खिलाफ 3-1 से जीत दिलाई। वह अब जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच T20I मैचों में टीम की कप्तानी करते दिखेंगे जो दोनों टीमों के लिए T20 वर्ल्ड कप से पहले तैयारी सीरीज होगी। भारत इस टूर्नामेंट में डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतरेगा जिसने 2024 में बारबाडोस में फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर T20 वर्ल्ड कप जीता था।

