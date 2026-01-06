स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव पिछले डेढ़ साल से अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म से जूझ रहे हैं, जिसने टीम मैनेजमेंट और प्रशंसकों की चिंता बढ़ा दी है। खेल के सबसे छोटे प्रारूप में कभी दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज रहे सूर्या का हालिया प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व महान कप्तान रिकी पोंटिंग भी इस गिरावट से हैरान हैं और उन्होंने आगामी टी20 विश्व कप से पहले भारतीय कप्तान को खास सलाह देते हुए कहा कि आउट होने की चिंता छोड़कर केवल रन बनाने पर ध्यान देने की।

2025 में सूर्यकुमार का खराब प्रदर्शन

साल 2025 सूर्यकुमार यादव के लिए अब तक मुश्किल भरा रहा है। उन्होंने 21 टी20 मैचों की 19 पारियों में सिर्फ 218 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका औसत मात्र 13.62 और स्ट्राइक रेट 123.16 रहा, जो उनके आक्रामक बल्लेबाज़ी मानकों से काफी नीचे है। यह प्रदर्शन उस खिलाड़ी के लिए चिंता का विषय है, जिसने हाल के वर्षों में भारतीय टी20 टीम को कई यादगार जीत दिलाई हैं। मौजूदा चैंपियन भारत के लिए विश्व कप से पहले यह एक बड़ी चुनौती बन गई है।

रिकी पोंटिंग को क्यों हैरानी हुई

आईसीसी रिव्यू में बात करते हुए रिकी पोंटिंग ने कहा कि सूर्यकुमार की मौजूदा फॉर्म उनके लिए भी एक बड़ा आश्चर्य है। उन्होंने माना कि सूर्या लंबे समय तक भारत के लिए टी20 क्रिकेट में सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज़ रहे हैं, लेकिन हाल के महीनों में वह अपनी लय नहीं ढूंढ पा रहे। पोंटिंग के अनुसार, सूर्यकुमार एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो शुरुआत में कुछ गेंदें खेलने के बाद अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं।

“सूर्या कुछ हद तक ट्रैविस हेड जैसे हैं”

पोंटिंग ने सूर्यकुमार की बल्लेबाज़ी शैली की तुलना ऑस्ट्रेलिया के ट्रैविस हेड से की। उन्होंने कहा कि सूर्या ऐसे बल्लेबाज़ हैं जो खुद पर भरोसा रखते हुए अपने शॉट्स खेलते हैं और उन्हें आउट होने का डर नहीं सताता। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है, जिसने उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज़ों में शामिल किया।

पोंटिंग की साफ सलाह: आउट होने की चिंता छोड़ो

रिकी पोंटिंग ने सूर्यकुमार यादव को स्पष्ट संदेश दिया कि वह आउट होने के बारे में न सोचें। उनका कहना था कि सूर्या को सिर्फ रन बनाने पर ध्यान देना चाहिए और अपने खेल पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। पोंटिंग के मुताबिक, टी20 क्रिकेट में सूर्यकुमार दुनिया के किसी भी बल्लेबाज़ से कम नहीं हैं और उन्हें एक बार फिर यह साबित करने की जरूरत है।

शुभमन गिल के बाहर होने पर भी हैरानी

पोंटिंग ने भारतीय टीम से शुभमन गिल को बाहर किए जाने पर भी आश्चर्य जताया। उन्होंने कहा कि भले ही सीमित ओवरों में गिल का हालिया प्रदर्शन अच्छा न रहा हो, लेकिन इंग्लैंड में उनकी टेस्ट बल्लेबाज़ी असाधारण थी। उनके अनुसार, यह फैसला भारतीय क्रिकेट की गहराई और विकल्पों की भरमार को दर्शाता है।

अक्षर पटेल की तारीफ

पोंटिंग ने उपकप्तान अक्षर पटेल की भी सराहना की और उन्हें टीम का भरोसेमंद खिलाड़ी बताया। भारत और श्रीलंका में होने वाला टी20 विश्व कप 7 फरवरी से शुरू होगा, और उससे पहले सूर्यकुमार यादव की फॉर्म में वापसी भारतीय टीम की सबसे बड़ी उम्मीद और जरूरत बन चुकी है।