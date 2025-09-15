नेशनल डेस्कः भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप A मुकाबले में सात विकेट से शानदार जीत हासिल की, लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच का इनाम कप्तान सूर्यकुमार यादव को नहीं, बल्कि 30 वर्षीय स्पिनर कुलदीप यादव को दिया गया।

मैच के मुख्य आंकड़े और पारी का सार

पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 9 विकेट खोकर केवल 127 रन बनाए।

भारत ने लक्ष्य 15.5 ओवरों में सिर्फ 3 विकेट खोकर पूरा कर लिया।

सूर्यकुमार यादव ने 37 गेंदों में नाबाद 47 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 5 चौके और 1 छक्का मारा।

कुलदीप यादव की गेंदबाज़ी जो बनी निर्णायक

कुलदीप ने 4 ओवरों में 3 विकेट लिए और 18 रन खर्च किए, जिससे पाकिस्तान के मध्यक्रम को धुरंधर करते हुए पारी लड़खड़ा गई। उन्होंने हसन नवाज और मोहम्मद नवाज को दो गेंदों में दो विकेट झटके (चौथी और पाँचवी गेंद), इसके बाद साहिबजादा फरहान का विकेट भी लिया। कुलदीप की यह लगातार दूसरी शानदार गेंदबाज़ी रही है क्योंकि उन्होंने UAE के खिलाफ पहले मैच में भी प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता था।

क्या कहा कुलदीप ने

प्लेयर ऑफ द मैच चुन जाने के बाद कुलदीप यादव ने कहा: “कुछ खास नहीं किया, बस प्लान्स पर टिके रहे। पहले बॉल से ही दिमाग में यह था कि विकेट लेने की गेंद होगी। बल्लेबाज किस तरह खेलता है, उसकी भूमिका देखता हूँ और उसी अनुसार प्रतिक्रिया देता हूँ। मुझे लगता है कि अभी और सुधार की गुंजाइश है।”

टीम के अन्य योगदान और प्रतिक्रिया

भारत की टीम की जीत में अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह ने 2‑2 विकेट लिए, जबकि हार्दिक पंड्या और वरुण चक्रवर्ती को एक‑एक विकेट मिला। पाकिस्तान की पारी में साहिबजादा फरहान ने 40 रन की पारी खेली और शाहीन शाह अफरीदी ने आखिरी ओवरों में अपनी आक्रामक पारी से टीम को थोड़ा सम्मान दिलाया।