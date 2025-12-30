स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे और टी20 सीरीज से पहले आध्यात्मिक आशीर्वाद लेने के उद्देश्य से आंध्र प्रदेश के तिरुमला स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पत्नी देविशा शेट्टी के साथ दर्शन किए। वैकुंठ एकादशी के शुभ अवसर पर दोनों ने भगवान वेंकटेश्वर की पूजा-अर्चना की और वैकुंठ द्वारम से होकर दर्शन किए, जिसे अत्यंत पावन माना जाता है।
TTD अधिकारियों ने की विशेष व्यवस्था
तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) प्रशासन की ओर से सूर्यकुमार यादव और उनकी पत्नी के लिए विशेष दर्शन की व्यवस्था की गई थी। सुबह के समय दोनों ने शांतिपूर्वक भगवान के दर्शन किए। दर्शन के बाद मंदिर के पुजारियों ने उन्हें रंगनायकुलावरी मंडपम में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात दोनों को तीर्थ प्रसाद प्रदान किया गया और उन्होंने भगवान को वस्त्र अर्पित किए।
श्रद्धालुओं और मंदिर स्टाफ ने किया गर्मजोशी से स्वागत
मंदिर परिसर में सूर्यकुमार यादव और देविशा शेट्टी को देखकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। दोनों पारंपरिक परिधान में सादगी और श्रद्धा के साथ धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल हुए। उनकी विनम्रता और आस्था ने एक बार फिर यह दर्शाया कि व्यस्त अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट शेड्यूल के बावजूद भारतीय खिलाड़ी अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जड़ों से जुड़े रहते हैं।
तिलक वर्मा ने भी लिए भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन
इसी दिन भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा भी तिरुमला मंदिर पहुंचे और भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लिया। उनके साथ बीसीसीआई एपेक्स काउंसिल के सदस्य और पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर वी. चामुंडेश्वरनाथ मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि तिलक इससे पहले एशिया कप 2024 से पहले भी तिरुमला आए थे और इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में अहम 69 रनों की पारी खेलकर भारत की जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी।
हालिया प्रदर्शन: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3-1 से जीत
सूर्यकुमार यादव का हालिया प्रदर्शन कप्तान के रूप में शानदार रहा है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में समाप्त टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में उन्होंने टीम इंडिया की अगुआई करते हुए 3-1 से सीरीज अपने नाम कराई। उनकी कप्तानी और आक्रामक बल्लेबाजी ने टीम को मजबूती दी है।
न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज और टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी
सूर्यकुमार यादव अब जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में टीम की कमान संभालेंगे। यह सीरीज फरवरी 2026 से शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप से पहले दोनों टीमों के लिए अहम तैयारी मानी जा रही है। भारत इस टूर्नामेंट में डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में उतरेगा, जिसने 2024 में बारबाडोस में खेले गए फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर खिताब जीता था।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की चुनौती
टीम इंडिया के पास सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और उभरते सितारों जैसे तिलक वर्मा व अभिषेक शर्मा के रूप में मजबूत संयोजन है। ऐसे में तिरुमला में लिया गया यह आध्यात्मिक आशीर्वाद आगामी सीरीज और विश्व कप अभियान के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है।