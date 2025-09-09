स्पोर्ट्स डेस्क: एशिया कप की शुरुआत से पहले दुबई में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी 8 टीमों के कप्तान मौजूद रहे। इस दौरान भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए एक मजेदार अंदाज में अपनी बात रखी।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्यकुमार से संजू सैमसन को लेकर टीम मैनेजमेंट की योजनाओं के बारे में सवाल पूछा गया। शुभमन गिल को टीम में शामिल किए जाने और उप कप्तान बनाए जाने के बाद से ही सैमसन के प्लेइंग 11 में जगह को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। जब सूर्यकुमार यादव से टीम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'मैं आपको प्लेइंग 11 मैसेज कर देता हूं भाई।'

सूर्यकुमार ने मुस्कुराते हुए यह भी जोड़ा कि 'हम वास्तव में उनका बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। चिंता मत करो, हम कल सही फैसला करेंगे।' इस जवाब से सूर्यकुमार ने न सिर्फ सवाल को टाल दिया बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि सैमसन को लेकर फैसला लेना अभी बाकी है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सूर्यकुमार ने यह भी बताया कि टीम की तैयारी कैसी है। उन्होंने कहा कि टीम ने जनवरी के बाद से कोई भी टी20 सीरीज नहीं खेली है। लेकिन आईपीएल में सभी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है जिससे उन्हें फॉर्म में रहने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि 'हम चुनौती स्वीकार करते हैं और देखते हैं कि कल से चीजें कैसी होती हैं।'