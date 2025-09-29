नई दिल्ली : पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ तिलक वर्मा की शानदार पारी की जमकर तारीफ की और कहा कि इस मध्यक्रम के बल्लेबाज़ ने 'हर गेंद को अहमियत दी'। पावरप्ले में भारत को बड़ा झटका लगा जब उसके शीर्ष क्रम के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और सूर्यकुमार यादव सस्ते में डगआउट लौट गए जिससे टीम मुश्किल में पड़ गई। इसके बाद वर्मा ने भारी दबाव में नाबाद 69 रनों की पारी खेली और रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान पर 5 विकेट से जीत दिलाकर नौवीं बार एशिया कप का खिताब दिलाया।

गावक्सर ने कहा, 'अभिषेक ने कुछ अच्छी पारियां खेली हैं, सच कहूं तो, मैंने सभी मैच नहीं देखे, लेकिन एक भारतीय के नजरिए से आप हां कह सकते हैं। मुझे लगता है कि अभिषेक ने जो पारियां खेलीं और आज की पारी, मुझे लगता है कि वे टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ पारियां थीं। उन्होंने (वर्मा) हर गेंद का पूरा इस्तेमाल किया।' वह सिंगल्स के लिए जोर लगा रहे थे, विकेटों के बीच दौड़ रहे थे, पैरों में रक्त संचार बढ़ा रहे थे। इससे आपके फुटवर्क में भी मदद मिलती है। और बाएं-दाएं हाथ के संयोजन में विरोधी कप्तान को फील्डिंग बदलने पर ध्यान देना पड़ता है, गेंदबाज़ को अपनी लाइन और लेंथ बदलने पर ध्यान देना पड़ता है, और इससे अंततः दोनों बल्लेबाजों को मदद मिलती है।'

वर्मा ने अपने शॉट्स का सही समय पर इस्तेमाल किया और जितना हो सके स्ट्राइक लेने के लिए विकेटों के बीच दौड़े। वह दबाव में शांत रहे और पारी को खूबसूरती से संभाला। 22 वर्षीय खिलाड़ी की तारीफ करते हुए गावस्कर ने आगे कहा, 'आखिरकार, कोई भी मैच जो आखिरी ओवर तक जाता है, एक कड़ा मुकाबला बन जाता है। लेकिन कौन कड़ा मुकाबला चाहता है? आप बस जीत चाहते हैं। और जहां तक भारत की बात है, वे हमेशा जीतना चाहते हैं और हर कोई शांत और निश्चिंत है। तिलक वर्मा ने जिस तरह से खेला, उसके लिए उन्हें पूरे अंक। जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की और सिंगल लेने की कोशिश की। यहां तक कि जब उन्होंने लॉफ्टेड शॉट खेला, तो वह बहुत ही सोच-समझकर और सावधानी से लगाया गया शॉट था।'