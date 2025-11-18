कोलकाता : नेट सत्र के दौरान बल्लेबाजों की आदतों और दिनचर्या का पालन करते हुए भारत के साई सुदर्शन और ध्रुव जुरेल ने टर्निंग गेंदों का सामना करने के लिए केवल एक पैड पहनकर स्पिनरों का सामना किया। यह एक ऐसा तरीका है जिसमें जोखिम भी शामिल है। अधिकांश अपरंपरागत अभ्यासों की तरह ईडन गार्डन्स में लगभग तीन घंटे के इस वैकल्पिक सत्र के दौरान इस पागलपन में भी एक अलग ही अंदाज था।

बाएं हाथ के बल्लेबाज सुदर्शन के लिए दाएं पैड को हटाने का फैसला उस पैर पर बिना किसी सुरक्षा के आगे के पैर को लंबा करने के उद्देश्य से था। सुदर्शन ईडन टेस्ट नहीं खेले थे और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि उन्हें गुवाहाटी में भी शुरुआत मिलेगी। बिना फ्रंट पैड के बाएं हाथ के स्पिनरों और ऑफ-स्पिनरों के खिलाफ बल्लेबाजी करने का मतलब था कि उन्हें पिंडली की हड्डी या किसी भी खुले हिस्से पर चोट लगने से बचने के लिए विशेष रूप से सतर्क रहना पड़ा, जिससे फ्रैक्चर हो सकता था।

यह एक बहुत ही पुरानी प्रशिक्षण पद्धति है, जहां कोच बल्लेबाजों को गेंदों को रोकने के लिए अपने फ्रंट पैड की बजाय बल्ले का ज्यादा इस्तेमाल करने पर जोर देते हैं। पैड पहनकर बल्लेबाज अक्सर अपनी सहज प्रतिक्रियाओं पर निर्भर हो जाते हैं, जिससे फ्रंट पैड रक्षा की पहली पंक्ति बन जाता है और अक्सर फ्रंट-फुट लेग-बिफोर पोजीशन में आ जाता है। नेट पर फ्रंट पैड हटाने से बल्लेबाज को बल्ले पर निर्भर रहना पड़ता है।

इस अभ्यास के पीछे एक और कारण यह है कि भारतीय बाएं हाथ के बल्लेबाजों में बैकफुट पर जाने की प्रवृत्ति है क्योंकि वे हाथ से आने वाली स्पिनरों को समझने में संघर्ष करते हैं और टर्न के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। यह अभ्यास बल्लेबाजों को क्रीज से बाहर निकलकर स्पिन को रोकने के लिए प्रोत्साहित करता है।

इसी तरह जुरेल को भी अपने राइट पैड के बिना देखा गया क्योंकि वह सेंटर स्ट्रिप पर रिवर्स स्वीप कर रहे थे। दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए स्ट्रोक लगाने के लिए दाएं पैर से आगे की ओर एक बड़ा कदम उठाना जरूरी होता है। यह भी एक ऐसा अभ्यास है जिसे चोट के जोखिम को कम करते हुए सही गति सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। वैकल्पिक सत्र के दौरान मुख्य कोच गौतम गंभीर ने शुभमन गिल की जगह लेने के दावेदारों में से एक सुदर्शन पर कड़ी नजर रखी। शुभमन गिल गर्दन में ऐंठन के कारण दूसरे टेस्ट से बाहर हो सकते हैं।

यह युवा खिलाड़ी तेज गेंदबाजों के सामने पूरी तरह से आश्वस्त नहीं दिख रहा था, क्योंकि आकाश दीप ने उन्हें अपनी मूवमेंट से परेशान किया। गंभीर और बल्लेबाजी कोच सीतांशु कोटक ने कई ब्रेक के दौरान उनसे लंबी बातचीत की। यह थोड़ा आश्चर्यजनक था कि वैकल्पिक सत्र में केवल 6 खिलाड़ी ही आए, जिनमें सबसे वरिष्ठ सदस्य रवींद्र जडेजा भी शामिल थे, जिन्होंने सबसे लंबे समय तक बल्लेबाजी की।