स्पोर्ट्स डेस्क: पूर्व इंग्लिश तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने डेविड वॉर्नर की एशेज 2025-26 को लेकर की गई 4-0 की भविष्यवाणी पर कड़ा प्रहार किया है। ब्रॉड का कहना है कि मौजूदा ऑस्ट्रेलियाई टीम पिछले एक दशक में सबसे कमजोर दिखाई दे रही है और टीम की रणनीति को लेकर काफी भ्रम है।

ब्रॉड ने अपने पॉडकास्ट ‘फॉर द लव ऑफ क्रिकेट’ में कहा, 'पता नहीं मैं इसका क्या मतलब निकालू। 4-0 (एक मैच बारिश के साथ) की भविष्यवाणी के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया में किसी भी टीम के लिए जीतना काफी मुश्किल है। ऑस्ट्रेलिया को प्रबल दावेदार माना जा रहा है। असल सवाल यह था कि कौन सी टीम दबाव में है, और मुझे लगता है कि वह ऑस्ट्रेलिया है क्योंकि उनकी टीम, उनके कप्तान और उनकी फिटनेस पर सवालिया निशान लगे हुए हैं।'

'यह शायद 2010 के बाद की सबसे कमजोर ऑस्ट्रेलियाई टीम है और यह इंग्लैंड की सबसे मजबूत टीम है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस की फिटनेस को लेकर भी सवाल हैं। टीम पहले जैसी एकजुट या रणनीतिक नहीं दिखती।'

वहीं, ब्रॉड ने इंग्लैंड की तैयारी पर विश्वास जताया लेकिन कहा कि परिणाम मैदान पर प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को अभी भी कप्तान और टीम संतुलन को लेकर कई सवालों का सामना करना पड़ रहा है।

गौरतलब है कि इंग्लैंड ने 2010-11 एशेज में ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से हराया था, लेकिन उसके बाद से वे ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर कोई टेस्ट मैच नहीं जीत सके हैं। पिछली तीन एशेज सीरीज़ में इंग्लैंड को 5-0, 4-0 और 4-0 से हार का सामना करना पड़ा था।