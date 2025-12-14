स्पोर्ट्स डेस्क: एशेज सीरीज के बीच एक नया विवाद सामने आया है। शनिवार सुबह ब्रिस्बेन एयरपोर्ट पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम के एक सुरक्षाकर्मी को ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टर चैनल 7 के कैमरापर्सन को धक्का देते हुए देखा गया। यह घटना उस समय हुई, जब इंग्लैंड की टीम तीसरे एशेज टेस्ट के लिए एडिलेड रवाना होने पहुंची थी। 17 दिसंबर से शुरू होने वाले इस टेस्ट से पहले हुई इस झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।
एशेज में नया विवाद
ब्रिस्बेन एयरपोर्ट पर हुआ यह वाकया उस समय सामने आया, जब इंग्लैंड टीम तीसरे टेस्ट के लिए यात्रा कर रही थी। वीडियो में साफ दिख रहा है कि जैसे ही कैमरापर्सन खिलाड़ियों के करीब पहुंचने की कोशिश करता है, सुरक्षा गार्ड हस्तक्षेप करता है। इस दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया और बहस तेज हो गई। सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल होते ही फैंस और एक्सपर्ट्स के बीच मीडिया एक्सेस और टीम सुरक्षा को लेकर बहस छिड़ गई।
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के नियम फिर चर्चा में
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पहले ही साफ कर चुका है कि एशेज सीरीज के दौरान ट्रांजिट में खिलाड़ियों से बातचीत की इजाजत नहीं होगी। एयरपोर्ट और होटल कवरेज केवल दूरी बनाए रखकर की जा सकती है। इसके बावजूद इस घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि नियमों के पालन में सख्ती कहां तक जायज है।
इंग्लैंड पर बढ़ता दबाव
मैदान के बाहर विवाद के साथ-साथ इंग्लैंड की टीम मैदान के अंदर भी मुश्किलों से जूझ रही है। शुरुआती दो टेस्ट में करारी हार के बाद टीम 0-2 से पीछे है। तीसरे टेस्ट में हार इंग्लैंड के लिए सीरीज खत्म कर सकती है, जिससे खिलाड़ियों और मैनेजमेंट पर दबाव और बढ़ गया है।
तीसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम
पैट कमिंस (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरन ग्रीन, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लायन, माइकल नेसर, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, जेक वेदराल्ड, ब्यू वेब्स्टर।
एशेज के लिए इंग्लैंड की टीम
बेन स्टोक्स (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, शोएब बशीर, जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक, ब्रायडन कार्स, जैक क्रॉली, बेन डकेट, विल जैक्स, ओली पोप, मैथ्यू पॉट्स, जो रूट, जेमी स्मिथ, जोश टंग।