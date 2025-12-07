ब्रिस्बेन: पिंक बॉल डे-नाइट टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क और माइकल नेसर ने इंग्लैंड की बल्लेबाज़ी पूरी तरह तहस-नहस कर दी। स्टार्क ने मैच में कुल 8 विकेट झटके, जबकि नेसर ने 6 बड़े झटके देकर इंग्लैंड को दोनों पारियों में उभरने नहीं दिया। दोनों गेंदबाज़ों की सटीक लाइन, स्विंग और गति के आगे इंग्लैंड के बल्लेबाज टिक ही नहीं पाए और लगातार दबाव में जूझते रहे।

रूट का शतक भी इंग्लैंड को नहीं बचा पाया

इंग्लैंड की पहली पारी की जान रहे जो रूट ने 138 रन की बेहतरीन पारी खेली। 206 गेंदों में 15 चौकों और एक छक्के से सजी उनकी यह पारी इंग्लैंड को सम्मानजनक स्कोर तक ले गई। लेकिन रूट के अलावा कोई भी बल्लेबाज बड़ा योगदान नहीं दे सका। मिचेल स्टार्क ने 6 विकेट निकालकर इंग्लैंड को 334 रन पर रोक दिया और मैच पर ऑस्ट्रेलिया की पकड़ मजबूत कर दी। रूट का शतक शानदार था, लेकिन टीम को मुश्किल स्थिति से निकालने में नाकाम रहा।

ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में बल्लेबाज़ों का जलवा

ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाज़ी में पूरी तरह दबदबा दिखाया और 511 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जेक वेदराल्ड ने 72, लाबुशेन ने 65, स्टीव स्मिथ ने 61 और एलेक्स कैरी ने 63 रन की शानदार पारियां खेलीं। इन सबके अलावा मिचेल स्टार्क ने भी 141 गेंदों में संघर्षपूर्ण 77 रन बनाकर इंग्लैंड को पूरी तरह मैच से बाहर कर दिया। इंग्लैंड की ओर से सिर्फ ब्राइडन कार्स ही थोड़ी सफलता हासिल कर पाए, जिन्होंने 4 विकेट लिए लेकिन 152 रन भी लुटाए।

इंग्लैंड की दूसरी पारी फिर ताश के पत्तों की तरह बिखरी

दूसरी पारी में इंग्लैंड एक बार फिर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज़ों के सामने टिक नहीं पाया। टीम 241 रन पर सिमट गई। कप्तान बेन स्टोक्स ने 50 और विल जैक्स ने 41 रन बनाकर कुछ देर संघर्ष जरूर किया, लेकिन माइकल नेसर की घातक गेंदबाज़ी ने सारा खेल ख़त्म कर दिया। नेसर ने 5 विकेट लेकर इंग्लैंड की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, और ऑस्ट्रेलिया के सामने सिर्फ 65 रन का बेहद आसान लक्ष्य छोड़ा।

65 रन का छोटा लक्ष्य — ऑस्ट्रेलिया की आसान जीत

लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल करने में कोई देरी नहीं की। ट्रैविस हेड ने तेज 22 रन बनाए, जबकि स्टीव स्मिथ ने सिर्फ 9 गेंदों में 23 रन ठोककर मैच खत्म कर दिया। स्मिथ ने अपनी पारी में दो चौके और दो छक्के जमाए। जेक वेदराल्ड भी 17* पर नाबाद लौटे। ऑस्ट्रेलिया ने 69/2 बनाकर 8 विकेट से मैच जीत लिया और एशेज सीरीज में 2–0 की मजबूत बढ़त बना ली।