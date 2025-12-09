ब्रिस्बेन : ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड हैमस्ट्रिंग और टखने की चोट के कारण इंग्लैंड के खिलाफ एशेज श्रृंखला के बाकी बचे मैचों से बाहर हो गए हैं लेकिन कप्तान पैट कमिंस पीठ की समस्या से उबरकर वापसी करने के लिए तैयार हैं। हेजलवुड चोटिल होने के कारण पर्थ और ब्रिस्बेन में खेले गए पहले दो मैच में भी नहीं खेल पाए थे लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि वह पांच मैचों की श्रृंखला के बाकी मैच में वापसी करेंगे।

ऑस्ट्रेलिया पहले दो मैच जीतकर श्रंखला में 2-0 से आगे है। ऑस्ट्रेलिया के कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने कहा कि हेजलवुड अब अगले साल की शुरुआत में होने वाले टी20 विश्व कप में वापसी करने का लक्ष्य रखेंगे। मैकडोनाल्ड ने कहा, ‘वह एशेज श्रृंखला से बाहर रहेंगे और विश्व कप के लिए तैयारी करेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यह उनके लिए वास्तव में निराशाजनक है कि वह इस श्रृंखला में नहीं खेल पाएंगे। यह ऐसा झटका है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। हमें उनसे इस श्रृंखला में बड़ी भूमिका निभाने की उम्मीद थी।'

इस बीच कमिंस के 17 दिसंबर से एडिलेड में शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट में वापसी करने की उम्मीद है। पीठ की समस्या के कारण वह पहले दो टेस्ट मैचों में नहीं खेल पाए थे। ऑस्ट्रेलिया की टीम इंग्लैंड के खिलाफ गाबा में जब दूसरा टेस्ट मैच खेल रही थी तब इस 32 वर्षीय तेज गेंदबाज ने ब्रिस्बेन के एलन बॉर्डर फील्ड में कड़ा अभ्यास किया था। तीसरे टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम की घोषणा बुधवार को की जाएगी जिसमें कमिंस की कप्तान के रूप में वापसी तय है। कमिंस की अनुपस्थिति में स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलियाई टीम की अगुवाई कर रहे हैं।

मैकडोनाल्ड ने कहा, ‘हमें लगता है कि वह पूरी तरह से तैयार होंगे। उन्होंने जिस तरह से अभ्यास किया है उसे देखकर हमें लगता है कि वह एडिलेड की चुनौतियों के लिए वास्तव में अच्छी स्थिति में होंगे।' चौथा टेस्ट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर बॉक्सिंग डे (26 दिसंबर) से शुरू होगा और सिडनी चार जनवरी से पांचवें टेस्ट की मेजबानी करेगा। इंग्लैंड ने 2010-11 की श्रृंखला के बाद से ऑस्ट्रेलिया में कोई एशेज टेस्ट नहीं जीता है।

