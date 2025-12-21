स्पोर्ट्स डेस्क: विशाखापट्टनम में खेले गए पहले T20I में भारतीय महिला टीम ने दमदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ भारत ने पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। गेंदबाजों की सटीक लाइन-लेंथ और फिर जेमिमा रोड्रिग्स की शानदार अर्धशतकीय पारी ने मुकाबले को एकतरफा बना दिया। भारत ने महज 14.4 ओवर में 122 रनों का लक्ष्य हासिल कर अपनी मजबूत शुरुआत का ऐलान कर दिया।

पहले बल्लेबाजी में लड़खड़ाई श्रीलंकाई टीम

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने दबाव में नजर आई और 20 ओवर में सिर्फ 121/6 रन ही बना सकी। कप्तान चामरी अथापथ्थु 15 रन बनाकर जल्दी आउट हो गईं, जिससे मेहमान टीम की शुरुआत कमजोर रही। विश्मी गुनारत्ने ने 43 गेंदों पर 39 रन बनाकर पारी संभालने की कोशिश की, लेकिन रनगति तेज नहीं कर सकीं। हसिनी परेरा (20) और हर्षिता समरविक्रमा (21) भी बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहीं।

भारतीय गेंदबाजों का अनुशासित प्रदर्शन

भारतीय गेंदबाजी यूनिट ने पूरे मैच में श्रीलंका को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। दीप्ति शर्मा गेंद के साथ सबसे किफायती रहीं और उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 20 रन देकर 1 विकेट लिया, जिसमें एक मेडन ओवर भी शामिल रहा। क्रांति गौड़ (1/23) और श्री चरणी (1/30) ने भी अहम विकेट चटकाए। हालांकि फील्डिंग में कुछ चूक हुई, लेकिन तीन रनआउट ने श्रीलंका की पारी की कमर तोड़ दी।

जेमिमा रोड्रिग्स की धमाकेदार पारी

122 रनों के आसान लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय बल्लेबाजों ने आक्रामक अंदाज अपनाया। जेमिमा रोड्रिग्स ने 44 गेंदों पर 69 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 10 चौके शामिल थे। उनकी पारी ने मैच को पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ दिया। स्मृति मंधाना ने 25 रन बनाकर ठोस शुरुआत दी, जबकि कप्तान हरमनप्रीत कौर 15 रन बनाकर नाबाद रहीं।

14.4 ओवर में खत्म किया मैच, अगला मुकाबला 23 दिसंबर को

भारत ने 14.4 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया और श्रीलंका को हर विभाग में पीछे छोड़ दिया। अब दोनों टीमें 23 दिसंबर को इसी मैदान पर दूसरे T20I में आमने-सामने होंगी, जहां श्रीलंका वापसी की कोशिश करेगा, जबकि भारत अपनी बढ़त मजबूत करना चाहेगा।